«Мы остановили их»: прокурор запросил срок езидам, избившим бизнесмена в Екатеринбурге

Гособвинитель попросил отправить в колонию особого режима езида Раджу Джавояна и в колонию строгого режима его друга Важи Гамояна, обвиненных в жестоком нападении на бизнесмена Василия Жуйкова из Екатеринбурга. В суде прошли прения по уголовному делу, рассказал URA.RU потерпевший.
Прокурор попросил приговорить Гамояна к 6,5 годам в колонии строгого режима. А по совокупности с прошлым приговором (он осужден за самоуправство), назначить ему восемь лет лишения свободы. Джавояну попросили семь лет и десять месяцев лишения свободы.
Василий Жуйков также выступил в прениях. «Была попытка лишить меня жизни. Но их вовремя остановили, мне спасли жизнь. В больнице ко мне пришли [силовики] и расспросили о случившемся. Мы смогли остановить Гамояна и Джавояна, чтобы они не натворили еще каких-то дел. Меня физически ограничили по здоровью, я продолжаю пить лекарства, хожу в стационар», — заявил предприниматель.
«[Джавоян и Гамоян] считают себя невиновными. Тогда за что они предлагали мне деньги? Они раскаялись. Я прощаю их, чтобы не копить обиду и злобу. Но я хочу, чтобы они больше никогда так не поступали. Нельзя так хладнокровно и бессердечно избивать человека. В конце хочу добавить, что я увидел грамотную работу правосудия», — заключил Жуйков.
Потасовка, после которой мужчин арестовали, произошла в декабре 2024-го. Жуйков рассказывал URA.RU, что Джавоян и Гамоян отдыхали в его беседке вместе с друзьями. Когда срок аренды истек, Василий попросил их уйти, но те якобы отказались. Завязался конфликт. По словам Жуйкова, его окружили и жестоко избили. Защита подсудимых уверяет, что первым стычку начал сам коммерсант, когда открыл стрельбу в сторону езидов (следствие установило, что это была самооборона).
Кроме того, уголовное дело езидов может быть связано с арестом бывшего руководителя отдела полиции №2 Александра Банникова. Его обвиняют в получении 100 тысяч рублей взяткой. За эти деньги, по мнению следствия, он пытался помочь Гамояну и Джавояну избежать уголовной ответственности за потасовку с Жуйковым. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
