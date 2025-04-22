«Стрелял на поражение»: появились новые подробности конфликта езидов и бизнесмена в Екатеринбурге

В Екатеринбурге езиды обвинили бизнесмена в покушении

23 апреля 2025 в 11:14 Размер текста - 17 +

Василий Жуйков считает, что на него напали толпой Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова В Екатеринбурге езид Раджи Джавоян просил привлечь к уголовной ответственности бизнесмена и владельца беседки на базе отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова. Раджи говорил силовикам, что предприниматель несколько раз выстрелил в него. Подробности конфликта URA.RU рассказала адвокат Джавояна Наталья Горшенина. Потасовка произошла в декабре 2024-го. Как ранее URA.RU рассказывал Жуйков, компания Джавояна и Важи Гамояна отказывалась покидать его беседку по истечении срока аренды. Он несколько раз приходил к ним и просил уйти, но получал отказ. Василий уверяет, что в какой-то момент пьяные гости якобы стали угрожать ему. Об этом он предупредил персонал, взял травматический пистолет (говорит, что для защиты), вызвал ЧОП и пошел уговаривать отдыхающих уйти. Новость по теме «Не могу прийти в чувства»: фигурантов дела топ-силовика выпустили из СИЗО Екатеринбурга Те опять отказались и, по словам Жуйкова, набросились на него. Его избивали на территории у беседки. Во время конфликта он вытащил пистолет и сначала трижды выстрелил в воздух, а затем один раз попал в руку мужчине, чтобы выбить бутылку, которой он замахивался. Так эту ситуацию описывает Жуйков. Кроме того, он заявил, что в последнее время ему стали приходить угрозы от окружения Важи и Раджи. «Сейчас создается какой-то нездоровый общественный резонанс событий середины декабря 2024-го. Два месяца Жуйков никаких разбирательств не инициировал, никого не боялся, не писал жалоб, что никого к ответственности не привлекают, а после определенных событий и отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту наличия у него телесного повреждения, вдруг превратился в поборника какой-то своей правды и закона. Рисуется картина жестокого нападения и расправы. Но она сильно противоречит объективной истории событий», — заявила Горшенина. Она опровергла, что Джавоян и его близкие угрожали предпринимателю. По ее словам, инициатором декабрьского конфликта стал Жуйков. «Он и сам в большей мере это подтверждает. Компания на базе вела себя спокойно, аккуратно. Жуйков стал выключать свет, предлагать выяснить отношения. Взял травматический пистолет, предупредил своего сотрудника о предстоящем конфликте. Выйдя из помещения, вытащил пистолет и стал стрелять в сторону людей. Кроме того, намеренно целился в Джавояна и ранил его. Никакого повода для таких разборок не было. Формальность — некоторая задержка по времени, которая ранее была оговорена», — продолжила защитник. Отдыхающие, по ее словам, пытались обезоружить Жуйкова, потому что он якобы представлял опасность. Горшенина отмечает, что на территории базы не работала камера видеонаблюдения, что «вызывает вопросы, связанные с нежеланием объективно отразить случившееся». Новость по теме «Поступают звонки»: свердловский бизнесмен заявил об угрозах от фигурантов дела подполковника. Фото «Во время предварительного расследования Джавоян обратился в СК по Кировскому району с заявлением. Он указал, что Жуйков беспричинно проявил агрессию, учинил конфликт, произвел не менее пяти выстрелов в сторону людей, ранив Джавояна в область сердца. Из раны извлечена пуля. Наличие рубца от раны подтверждено судебно-медицинской экспертизой. Но заявление осталось без внимания. Джавоян настаивает, что Жуйков оговаривает его. Нападения на бизнесмена не было, никто не знал, какое у него в руках оружие — боевое или травматическое. Он применял оружие открыто, стрелял на поражение», — заключила адвокат. О задержании Джавояна и Гамояна стало известно 21 февраля. Тогда суд отправил фигурантов под стражу. На прошлой неделе им изменили меру пресечения на домашний арест. Жуйков не согласен с решением и собирается обжаловать его. Кроме того, арест езидов, предположительно, связан с уголовным делом бывшего начальника отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова. Отставного офицера обвиняют в коррупции. По неофициальной версии, за 100 тысяч рублей он якобы помог Важи и Раджи избежать привлечения к уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Суд поместил подполковника под стражу. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге езид Раджи Джавоян просил привлечь к уголовной ответственности бизнесмена и владельца беседки на базе отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова. Раджи говорил силовикам, что предприниматель несколько раз выстрелил в него. Подробности конфликта URA.RU рассказала адвокат Джавояна Наталья Горшенина. Потасовка произошла в декабре 2024-го. Как ранее URA.RU рассказывал Жуйков, компания Джавояна и Важи Гамояна отказывалась покидать его беседку по истечении срока аренды. Он несколько раз приходил к ним и просил уйти, но получал отказ. Василий уверяет, что в какой-то момент пьяные гости якобы стали угрожать ему. Об этом он предупредил персонал, взял травматический пистолет (говорит, что для защиты), вызвал ЧОП и пошел уговаривать отдыхающих уйти. Те опять отказались и, по словам Жуйкова, набросились на него. Его избивали на территории у беседки. Во время конфликта он вытащил пистолет и сначала трижды выстрелил в воздух, а затем один раз попал в руку мужчине, чтобы выбить бутылку, которой он замахивался. Так эту ситуацию описывает Жуйков. Кроме того, он заявил, что в последнее время ему стали приходить угрозы от окружения Важи и Раджи. «Сейчас создается какой-то нездоровый общественный резонанс событий середины декабря 2024-го. Два месяца Жуйков никаких разбирательств не инициировал, никого не боялся, не писал жалоб, что никого к ответственности не привлекают, а после определенных событий и отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту наличия у него телесного повреждения, вдруг превратился в поборника какой-то своей правды и закона. Рисуется картина жестокого нападения и расправы. Но она сильно противоречит объективной истории событий», — заявила Горшенина. Она опровергла, что Джавоян и его близкие угрожали предпринимателю. По ее словам, инициатором декабрьского конфликта стал Жуйков. «Он и сам в большей мере это подтверждает. Компания на базе вела себя спокойно, аккуратно. Жуйков стал выключать свет, предлагать выяснить отношения. Взял травматический пистолет, предупредил своего сотрудника о предстоящем конфликте. Выйдя из помещения, вытащил пистолет и стал стрелять в сторону людей. Кроме того, намеренно целился в Джавояна и ранил его. Никакого повода для таких разборок не было. Формальность — некоторая задержка по времени, которая ранее была оговорена», — продолжила защитник. Отдыхающие, по ее словам, пытались обезоружить Жуйкова, потому что он якобы представлял опасность. Горшенина отмечает, что на территории базы не работала камера видеонаблюдения, что «вызывает вопросы, связанные с нежеланием объективно отразить случившееся». «Во время предварительного расследования Джавоян обратился в СК по Кировскому району с заявлением. Он указал, что Жуйков беспричинно проявил агрессию, учинил конфликт, произвел не менее пяти выстрелов в сторону людей, ранив Джавояна в область сердца. Из раны извлечена пуля. Наличие рубца от раны подтверждено судебно-медицинской экспертизой. Но заявление осталось без внимания. Джавоян настаивает, что Жуйков оговаривает его. Нападения на бизнесмена не было, никто не знал, какое у него в руках оружие — боевое или травматическое. Он применял оружие открыто, стрелял на поражение», — заключила адвокат. О задержании Джавояна и Гамояна стало известно 21 февраля. Тогда суд отправил фигурантов под стражу. На прошлой неделе им изменили меру пресечения на домашний арест. Жуйков не согласен с решением и собирается обжаловать его. Кроме того, арест езидов, предположительно, связан с уголовным делом бывшего начальника отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова. Отставного офицера обвиняют в коррупции. По неофициальной версии, за 100 тысяч рублей он якобы помог Важи и Раджи избежать привлечения к уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Суд поместил подполковника под стражу. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.