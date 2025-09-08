«Пуля попала выше сердца»: охранник рассказал об убийстве первого олигарха на Среднем Урале

Бывший телохранитель первого олигарха на Среднем Урале Виктора Терняка рассказал URA.RU, как авторитетный бизнесмен из ОПГ «Центр» Сергей Горшунов (связь с криминалом отрицает) в девяностые расстрелял его начальника. В Кировском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по уголовному делу, однако Горшунов на него не пришел.
Виктор Терняк был президентом Европейско-Азиатской компании. Огромное состояние заработал на экспорте цветных металлов и банковской деятельности. Также он занимался благотворительностью. Его убили 8 сентября 1992 года в Volvo.
«Почти две недели мы работали допоздна. Я отвозил его домой, ставил машину на стоянку, потом ехал к себе. Спал на два-три часа меньше, чем Виктор Нахимович [Терняк]. За два месяца [до трагедии] взяли нового водителя [Антона] Трегубенко. Мы выезжаем [из двора], я говорю [Терняку]: „Это же вот этот [Горшунов]“. Он поднимает руку, а водитель вместо того, чтобы нажать на газ, нажимает на тормоз. Из-за этого первая пуля попала в переднюю стойку, я дернулся. Второй выстрел попал в меня, в локоть. Я наклонился, вторая пуля попала выше сердца. Потом я услышал еще четыре выстрела. Терняк получил ранения в бедро и руку», — вспоминает Дмитрий Новик, чемпион мира по кикбоксингу, который работал на Терняка.
Их доставили в ближайшую больницу. «Я лежу на каталке, Виктор Нахимович на другой. Я его спрашиваю, а он не отвечает. Мне сказали, что он уже все», — добавил Новик. По его словам, через два года между ним и Горшуновым прошла очная ставка. Но ход делу так и не дали, Горшунов остался на свободе. Вторую попытку силовики предприняли в 2016 году. Тогда Горшунова, по словам Новика, якобы объявили в розыск. Но задержания не произошло.
«Следственный комитет по информации Дмитрия Евгеньевича Новика провел тщательную проверку в отношении Горшунова. Оказалось, что придраться не к чему. Закон нигде нарушен не был. Каждый раз Горшунова отпускали. Все начиналось по закону и заканчивалось по закону. Сейчас его отпустили из-под стражи, потому что прошли сроки давности по делу, нельзя трижды привлекать его», — добавила URA.RU супруга погибшего олигарха Вероника Терняк.
Мотивом для убийства Виктора Терняка, по их словам, мог стать передел влияния на центральном рынке. Один из лидеров ОПГ «Центр» Михаил Кучин (убит в 1994-м) хотел захватить контроль на активом Терняка. «Он отправил Горшунова в тир, чтобы тот тренировался. Горшунов закончил суворовское училище, он хорошо стрелял. Возможно, по этой причине Кучин и выбрал его в качестве исполнителя», — думает Новик.
Горшунову вменяют убийство Терняка и покушение на его охранника. Но есть и другой эпизод, который приписывают ему. Это похищение и убийство головореза «центровых» Юрия Чуприянова, который пропал в 2013 году. Близкие Юрия рассказывали URA.RU, что к его таинственной пропаже может быть причастен Горшунов, с которым у него якобы был конфликт.
«Как только он стал заходить в подъезд, на него якобы набросились люди в милицейской форме. Его скрутили и посадили в УАЗик. Родители подумали, что сын накосорезил, прождали трое суток. Стали звонить в РУВД, а им сказали, что Юрия никто не задерживал. Год или два года назад был найден череп, который может принадлежать Чуприянову», — утверждает Новик.
Но доказательств, что к преступлению причастен Горшунов, нет, заявила Вероника Терняк. Сам Горшунов отрицает вину в гибели Чуприянова. «Но в убийстве Виктора Терняка он признался», — добавила жена олигарха. На первое заседание Горшунов не пришел. По словам его адвоката, он находится в больнице в Запорожской области. Там же он собирается подписать контракт с МО РФ и отправиться на спецоперацию на Украине. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
