Мерц: НАТО готова к защите в связи с проникновением дронов в Польшу

Североатлантический альянс (НАТО) готов принять меры для собственной защиты после инцидента с беспилотниками в небе над Польшей. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«По просьбе Польши Совет НАТО сегодня обсудил действия России в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. Североатлантический альянс готов и остается готовым к самообороне», — сказал Мерц. Его слова приведены в пресс-релизе на сайте Бундестага.
Согласно статье 4 Североатлантического договора, участники обязуются проводить совместные консультации в случае, если одна из сторон сочтет, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность подвергаются угрозе. Введение данной статьи в действие означает созыв внеочередных консультаций между странами — членами альянса.
Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября польские и союзные военные самолеты поднялись в воздух из-за сообщений о движении российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Глава Республики также добавил, что над Польшей были сбиты российские дроны.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не располагает доказательствами того, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Сам Туск сказал, что в Польшу влетело по меньшей мере 19 дронов. Польша также планировала обратиться к НАТО с запросом о проведении консультаций в связи с инцидентом.
