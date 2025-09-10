Соратника Геры ЖБИ хотят посадить на семь лет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге гособвинитель попросил отправить в колонию строгого режима криминального авторитета Александра Дискова (сам связь с криминалом отрицает) по прозвищу Фартовый, которого судят по пяти статьям УК РФ. Об этом URA.RU рассказала официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.
«В судебных прениях гособвинитель запрашивал наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Со штрафом в размере заработной платы или иного дохода за два месяца в доход государства», — сказала Канатова.
Дискова задержали в ноябре 2023 года. Это произошло после конфликта у клуба на ул. Радищева. По версии следствия, он расстрелял Cadillac Escalade и избил оппонентов. За это ему вменили статьи о причинении вреда по неосторожности и уничтожении имущества.
Товарищи Дискова заявляли URA.RU, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Сначала Фартового заключили под стражу, позднее меру пресечения смягчили на запрет определенных действий. Но Александр, по словам прокурора, нарушил установленный порядок. Так в деле появилась статья — «Уклонение от отбывания ограничения свободы». Кроме того, ему вменили незаконное ношение оружия и причинение тяжкого вреда здоровью.
Фартового называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его смерти Дисков якобы подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Ранее он уже отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок отсидел за «Причинение тяжких телесных повреждений».
Известно, что сейчас он занимается благотворительностью. Например, организовал детям из центра «Отрада» поездку на футбольный матч и отправлял 22 тонны воды в качестве гуманитарной помощи в Орск, который затопило в 2024-м. Также известно, что Дисков участвовал в российской спецоперации на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!