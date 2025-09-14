Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в колонию криминального авторитета Александра Дискова, более известного в уличных кругах по прозвищу Фартовый. Его осудили за потасовку у бара «Нравы», которая произошла в 2023 году, передает корреспондент URA.RU.
Дисков перекрестился перед оглашением приговора. На лице — медицинская маска, от журналистов отвернулся, чтобы его лицо не снимали. На вопросы прессы отвечал молчанием. В прениях гособвинитель просил для Дискова семь лет лишения свободы.
«Признать Дискова виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии строгого режима. Взять его под стражу в зале суда, этапировать в изолятор», — озвучила судья и уточнила, что Дисков обязан выплатить потерпевшей 150 тысяч рублей.
Мужчина нервничал, пока слушал приговор. Перед тем как на него надели наручники, он снял крестик, затем его увели.
Следователи возбудили против него дело после того, как он расстрелял Cadillac Escalade и избил оппонентов возле заведения. После этого мужчина предположительно скрылся за пределами РФ. Вернувшись в Екатеринбург в конце ноября 2023-го, Фартовый был задержан. Его друзья говорили URA.RU, что Александра якобы спровоцировали недоброжелатели.
Сначала суд отправил его под стражу, а позднее меру пресечения смягчили на запрет определенных действий. Всего в деле Дискова пять статей УК РФ: причинение вреда по неосторожности, уничтожение имущества, незаконное ношение оружия, причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от отбывания ограничения свободы. На первом заседании он признал вину по всем эпизодам, кроме незаконного ношения оружия.
Фартового называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его смерти Дисков якобы подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Ранее он уже отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок отсидел за причинение тяжких телесных повреждений.
Известно, что в последнее время Дисков занимался благотворительностью. Он, например, организовал детям из центра «Отрада» поездку на футбольный матч и отправлял 22 тонны воды в качестве гуманитарной помощи в Орск, который затопило в 2024-м.
