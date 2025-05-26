Автоюрист предрек массовое бегство водителей после локализации такси

Введение закона о локализации такси может привести к уходу из отрасли более половины водителей — около 507 тысяч человек, что составляет 51% от общего числа работающих таксистов. Об этом сообщил автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов.
«В результате принятия закона о локализации такси из отрасли может уйти 507 тысяч водителей, или 51% от всех работающих сейчас таксистов. <...> Многие водители будут уходить из легального такси в трансферную сферу, какой бы проблемной она не была", — заявил Золотов в беседе с "Общественной службой новостей". Он добавил, что трансферная сфера — это большая часть таксистов, где они работают с разными локальными чатами, агрегаторами в виде людей, которые создали вокруг себя несколько машин. Как правило их услугами пользуются те, кому нужен автомобиль премиум-класса.
По словам эксперта, несмотря на сложности и риски работы в трансферной сфере, уход водителей из легального сегмента продолжается. Это обусловлено ужесточением требований к таксистам и ограничениями, которые вводятся новыми нормативными актами. Специалисты опасаются, что такие меры могут привести к дефициту легальных перевозчиков и росту теневого рынка транспортных услуг.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переходе такси с 2026 года на отечественные автомобили с высоким уровнем локализации. Некоторые эксперты предполагают, что таксисты смогут найти лазейку, чтобы временно избежать исполнения. Об этом URA.RU говорил автоэксперт, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
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