В Москве задержанным ФСБ трем челябинским чиновникам продлили содержание в СИЗО

Басманный райсуд Москвы продлил меру пресечения в виде нахождения в СИЗО управляющему делами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому, а также бывшему вице-губернатору региона Александру Богашову и экс-министру имущества области Эльдару Белоусову до 22 декабря. Об этом сообщил URA.RU источник.
«Продлить меру пресечения до 22 декабря 2025 года», — уточнил URA.RU источник. Официальная информация пока не появилась в telegram-канале суда.
Богашова в июле задержали в Москве сотрудники челябинского управления ФСБ. Экс-чиновника доставили в Басманный райсуд и отправили в СИЗО. 27 августа он попытался оспорить это решение, но его жалобу оставили без удовлетворения.
К этому времени в Москву были доставлены управляющий делами областного правительства Роман Менжинский и министр имущественных отношений региона Эльдар Белоусов. Оба они являются фигурантами дела о превышении должностных полномочий и в настоящее время также содержатся в следственном изоляторе. По предварительным данным, дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.