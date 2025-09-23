Стало известно о реакции Аглаи Тарасовой на обвинение в контрабанде наркотиков

Аглая Тарасова сильно переживает из-за уголовного дела о контрабанде наркотиков
Инцидент произошел 28 августа в московском аэропорту Домодедово
Инцидент произошел 28 августа в московском аэропорту Домодедово
новость из сюжета
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Актриса Аглая Тарасова тяжело переживает уголовное дело, возбужденное против нее по обвинению в контрабанде наркотиков, однако старается держаться. об этом сообщил источник.

«Она (Тарасова) сильно переживает из-за ситуации. Но держится», — рассказал источник РИА Новости. Инцидент произошел 28 августа в московском аэропорту Домодедово. У Тарасовой при досмотре был обнаружен электронный вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Вскоре после задержания в отношении актрисы было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.

Актрисе 3 сентября было официально предъявлено обвинение. На судебном заседании она признала свою вину, заявив, что совершила «большую ошибку» и глубоко раскаивается в содеянном. Тарасова также обратилась к суду с просьбой не изолировать ее от общества, поскольку на ее попечении находятся пожилые родственники — бабушка и дедушка. Кроме того, в сентябре у актрисы запланированы съемки сразу в трех новых фильмах.

Следствие настаивало на домашнем аресте, ссылаясь на то, что у актрисы есть паспорт гражданина Израиля, и она может попытаться скрыться. Домодедовский суд Подмосковья избрал для Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В соответствии с решением, ей запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, за исключением вызова экстренных служб. В ходе судебного процесса защита представила письмо в поддержку актрисы, подписанное представителями «Первого канала».

