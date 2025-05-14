В Кургане ликвидировали актив черногорского бизнесмена Дудича

Полиграфическая компания «Заурал-Принт» из Кургана, одним из владельцев которой является черногорский бизнесмен Алексей Дудич, ликвидирована спустя 19 лет существования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«В Кургане закрылась компания черногорского бизнесмена Дудича, занимавшаяся полиграфией. Фирма „Заурал-Принт“ уже много лет не вела никакой деятельности», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из реестра юрлиц. Корреспондентом URA.RU дополнительно отправлен запрос на электронную почту компании.
Компания была создана в 2006 году. В активе три учредителя: Павел Кузнецов (40%), Алексей Дудич (30%) и Иван Белых (30%). По открытым данным, последние годы фирма не предоставляла отчетность. Предприятие было закрыто 12 мая.
Ранее URA.RU писало, что жена директора курганского ТВ завладела активом черногорского бизнесмена. Надежде Белых принадлежит 100% доли в уставном капитале. За прошлый год бывшая компания Дудича показала рост прибыли на 861%.
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