Экс-милиционер из Екатеринбурга рассказал, как убивал юриста и бизнесменов: кадры с допроса

Бывший екатеринбургский милиционер Константин Котик, которого отправили в колонию за массовые убийства, рассказал, как участвовал в расправе над 11 жертвами. Кадрами с проверки показаний на месте URA.RU поделился пресс-секретарь СУ СК по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга.
По версии следствия, в состав банды вошли экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владислав Соболь и его бывшие коллеги — Владимир Семенюк, Котик и гражданский Олег Анучин. Кроме того, силовики задержали экс-силовика Антона Боровика, которого обвиняли в эпизоде убийств двух наркоторговцев. Расправы происходили в девяностые и нулевые.
Преступления были совершены ради наживы либо чтобы подмять под себя рынок наркоторговли. Жертвами фигурантами стали юристы, бизнесмены, бездомные и наркобароны. На "дела" экс-милиционеры ходили с обрезом и пистолетами.
Котик, Соболь, Семенюк свою вину признали. Первому дали восемь лет в колонии, второму — 16, третьему — девять лет лишения свободы. Антона Боровика присяжные признали невиновным. В интервью URA.RU он рассказывал, почему не имеет отношения к банде Соболя (именно он считается главарем ОПГ) и преступлению. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!