Экс-милиционер из Екатеринбурга рассказал, как убивал юриста и бизнесменов: кадры с допроса

СК показал кадры с допроса екатеринбуржца Котика, убившего 11 жертв
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Константин Котик признал вину и сотрудничал со следствием
Константин Котик признал вину и сотрудничал со следствием Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Бывший екатеринбургский милиционер Константин Котик, которого отправили в колонию за массовые убийства, рассказал, как участвовал в расправе над 11 жертвами. Кадрами с проверки показаний на месте URA.RU поделился пресс-секретарь СУ СК по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга.

По версии следствия, в состав банды вошли экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владислав Соболь и его бывшие коллеги — Владимир Семенюк, Котик и гражданский Олег Анучин. Кроме того, силовики задержали экс-силовика Антона Боровика, которого обвиняли в эпизоде убийств двух наркоторговцев. Расправы происходили в девяностые и нулевые.

Преступления были совершены ради наживы либо чтобы подмять под себя рынок наркоторговли. Жертвами фигурантами стали юристы, бизнесмены, бездомные и наркобароны. На "дела" экс-милиционеры ходили с обрезом и пистолетами.

Котик, Соболь, Семенюк свою вину признали. Первому дали восемь лет в колонии, второму — 16, третьему — девять лет лишения свободы. Антона Боровика присяжные признали невиновным. В интервью URA.RU он рассказывал, почему не имеет отношения к банде Соболя (именно он считается главарем ОПГ) и преступлению. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший екатеринбургский милиционер Константин Котик, которого отправили в колонию за массовые убийства, рассказал, как участвовал в расправе над 11 жертвами. Кадрами с проверки показаний на месте URA.RU поделился пресс-секретарь СУ СК по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга. По версии следствия, в состав банды вошли экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владислав Соболь и его бывшие коллеги — Владимир Семенюк, Котик и гражданский Олег Анучин. Кроме того, силовики задержали экс-силовика Антона Боровика, которого обвиняли в эпизоде убийств двух наркоторговцев. Расправы происходили в девяностые и нулевые. Преступления были совершены ради наживы либо чтобы подмять под себя рынок наркоторговли. Жертвами фигурантами стали юристы, бизнесмены, бездомные и наркобароны. На "дела" экс-милиционеры ходили с обрезом и пистолетами. Котик, Соболь, Семенюк свою вину признали. Первому дали восемь лет в колонии, второму — 16, третьему — девять лет лишения свободы. Антона Боровика присяжные признали невиновным. В интервью URA.RU он рассказывал, почему не имеет отношения к банде Соболя (именно он считается главарем ОПГ) и преступлению. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...