Писатель Алексей Иванов в Перми устраивает встречу с поклонниками

Российский писатель Алексей Иванов приедет в Пермь, где встретится с читателями. После общения запланирована автограф-сессия, рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева.
«После встречи состоится автограф-сессия Иванова. Если вы не успели купить билет, но хотите подписать книгу, приходите в 21:30 за автографом», — написал она в соцсетях. Во время встречи обещают продавать книги Иванова, а также фирменный мерч писателя. Мероприятие состоится 1 октября в гостинце «Урал».
Последний раз Иванов общался с пермяками на фестивале «Причал» 27 июля. Тогда встреча оказалась спонтанной — изначально анонсировался приезд только Юлии Зайцевой. Новый роман Иванова «Вегетация» стал одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября 2024 года и сразу влетела в топ продаж. Сейчас по ней снимают сериал. Подробно о биографии писателя, который много лет прожил в Перми, но уехал после конфликта с властями, URA.RU рассказывало здесь.
