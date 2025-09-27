Свердловского экс-мэра отправили в СИЗО, его подозревают в трех преступлениях

В Красноуфимске арестовали бывшего мэра Конева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Конев ушел в отставку 25 сентября
Михаил Конев ушел в отставку 25 сентября Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело экс-мэра Красноуфимска Конева

Красноуфимский районный суд Свердловской области отправил под стражу бывшего мэра города Михаила Конева, обвиненного в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Заместителем межрайонного прокурора в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку бывший глава муниципалитета обвиняется в совершении тяжкого преступления», — сказали в инстанции. Конев пробудет под стражей до 24 ноября 2025 года.

Бывший мэр Красноуфимска обвиняется в превышении должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности). Также он подозревается в мошенничестве и незаконной передаче оружия.

Как писало URA.RU, Конев сложил полномочия 25 сентября — после прошедших выборов свердловского губернатора, где его территория показала самый низкий результат в голосовании за Дениса Паслера. На следующий день Конева задержали, а в мэрии провели обыски.

По неофициальным данным, силовики считают, что Конев якобы мог фиктивно трудоустроить на работу председателем гордумы Анатолия Худякова. Специально для Худякова в мэрии ввели новую должность — замдиректора ЖКУ по общим вопросам. 

В марте Худякова арестовали по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что он за три года работы мог заработать свыше двух млн рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Дал ли он показания против Конева, доподлинно неизвестно. Все новости по теме — в этом сюжете URA.RU.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Красноуфимский районный суд Свердловской области отправил под стражу бывшего мэра города Михаила Конева, обвиненного в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. «Заместителем межрайонного прокурора в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку бывший глава муниципалитета обвиняется в совершении тяжкого преступления», — сказали в инстанции. Конев пробудет под стражей до 24 ноября 2025 года. Бывший мэр Красноуфимска обвиняется в превышении должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности). Также он подозревается в мошенничестве и незаконной передаче оружия. Как писало URA.RU, Конев сложил полномочия 25 сентября — после прошедших выборов свердловского губернатора, где его территория показала самый низкий результат в голосовании за Дениса Паслера. На следующий день Конева задержали, а в мэрии провели обыски. По неофициальным данным, силовики считают, что Конев якобы мог фиктивно трудоустроить на работу председателем гордумы Анатолия Худякова. Специально для Худякова в мэрии ввели новую должность — замдиректора ЖКУ по общим вопросам.  В марте Худякова арестовали по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что он за три года работы мог заработать свыше двух млн рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Дал ли он показания против Конева, доподлинно неизвестно. Все новости по теме — в этом сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...