Свердловского экс-мэра отправили в СИЗО, его подозревают в трех преступлениях

Красноуфимский районный суд Свердловской области отправил под стражу бывшего мэра города Михаила Конева, обвиненного в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Заместителем межрайонного прокурора в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку бывший глава муниципалитета обвиняется в совершении тяжкого преступления», — сказали в инстанции. Конев пробудет под стражей до 24 ноября 2025 года.
Бывший мэр Красноуфимска обвиняется в превышении должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности). Также он подозревается в мошенничестве и незаконной передаче оружия.
Как писало URA.RU, Конев сложил полномочия 25 сентября — после прошедших выборов свердловского губернатора, где его территория показала самый низкий результат в голосовании за Дениса Паслера. На следующий день Конева задержали, а в мэрии провели обыски.
По неофициальным данным, силовики считают, что Конев якобы мог фиктивно трудоустроить на работу председателем гордумы Анатолия Худякова. Специально для Худякова в мэрии ввели новую должность — замдиректора ЖКУ по общим вопросам.
В марте Худякова арестовали по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что он за три года работы мог заработать свыше двух млн рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Дал ли он показания против Конева, доподлинно неизвестно. Все новости по теме — в этом сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!