В Краснодаре арестовали компаньона экс-судьи Верховного суда РФ Момотова

В Краснодаре суд принял решение об аресте предпринимателя Андрея Марченко, который является компаньоном бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Об этом сообщил адвокат Марченко Иван Дворовенко.
«Суд в Краснодаре отправил под арест компаньона отставного судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко», — передает РЕН ТВ. Предпринимателю предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала изъять активы Момотова, рыночная стоимость которых оценивается не менее чем в девять миллиардов рублей. В перечень имущества, подлежащего изъятию, входят 95 объектов недвижимости. Значительная часть этих объектов зарегистрирована на Андрея Марченко. В Останкинском суде Москвы прошла предварительная беседа по исковому заявлению. Момотов лично явился в суд для участия в рассмотрении иска.
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) 26 сентября досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова как судьи Верховного суда и председателя Совета судей РФ. Тем не менее, за Момотовым остается звание судьи в отставке, что обеспечивает ему ряд гарантий неприкосновенности.
