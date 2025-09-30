В Краснодаре арестовали компаньона экс-судьи Верховного суда РФ Момотова

Предпринимателю предъявлено обвинение в крупном мошенничестве
Предпринимателю предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

В Краснодаре суд принял решение об аресте предпринимателя Андрея Марченко, который является компаньоном бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Об этом сообщил адвокат Марченко Иван Дворовенко.

«Суд в Краснодаре отправил под арест компаньона отставного судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко», — передает РЕН ТВ. Предпринимателю предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала изъять активы Момотова, рыночная стоимость которых оценивается не менее чем в девять миллиардов рублей. В перечень имущества, подлежащего изъятию, входят 95 объектов недвижимости. Значительная часть этих объектов зарегистрирована на Андрея Марченко. В Останкинском суде Москвы прошла предварительная беседа по исковому заявлению. Момотов лично явился в суд для участия в рассмотрении иска.

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) 26 сентября досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова как судьи Верховного суда и председателя Совета судей РФ. Тем не менее, за Момотовым остается звание судьи в отставке, что обеспечивает ему ряд гарантий неприкосновенности.

