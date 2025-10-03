Отцу экс-депутата челябинского ЗСО Аракеляна утвердили приговор

Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Отцу бывшего депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна — одному из учредителей ООО «ДорстройГрупп» Эдику Аракеляну — утвердили условный срок по делу о даче взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

«Приговор первой инстанции оставлен без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Вердикт, по которому Аракелян-старший был приговорен к полутора годам условно, вступил в законную силу.

На Аракеляна вышли в феврале. У следствия имелись данные, что он давал взятки Артему Степанову, некогда занимавшему тогда пост начальника отдела «Челябинскавтодора». Взятка предоставлялась в виде услуг: рабочие Аракеляна укладывали на участке Степанова тротуары и бордюры. Также дорожник поставил «партнеру» песчано-щебеночную смесь. За это Степанов беспрепятственно принимал работы по ремонту дороги Лазурный-Дубровка-граница Сосновского района.

При этом Степанов «кормился» с нескольких рук: помимо Аракеляна он помогал и директору ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нверу Колозяну. Схема была выстроена примерно также — за деньги Степанов помогал дорожникам с приемкой работ.

За свои преступления Степанов и Аракелян получили условные сроки. Колозян же отправился в колонию строгого режима.

