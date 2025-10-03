Фигурантка дела челябинского министра Нечаева жалуется на суровые будни СИЗО

Адвокаты Анны Курьяновой, возглавляющей правовое управление министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и проходящей по делу о растрате в отношении регионального министра Алексея Нечаева, указали на наличие у женщин, содержащихся в следственных изоляторах, психологических трудностей. Об этом говорится в материалах дела.
«В апелляционной жалобе адвокат в защиту обвиняемой Анны Курьяновой ... обращает внимание на психологические сложности и трудности, возникающие у женщин, содержащихся под стражей в следственных изоляторах», — говорится в документе. С его содержанием ознакомилось РИА Новости. Также указывается, что защитник подчеркнул: его подзащитная не собирается уклоняться от следственных органов и суда.
В феврале Мещанский суд Москвы санкционировал арест Алексея Нечаева, его предшественника Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова, а также предпринимателя Константина Зарипова по делу о растрате. Кроме того, была заключена под стражу и помещена в следственный изолятор и Анна Курьянова. В начале июля суд продлил их арест на три месяца. Под делу проходят еще ряд руководителей.
О задержании Нечаева управлением ФСБ России по Челябинской области стало известно 19 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ, предусматривающей ответственность за присвоение или растрату группой либо в особо крупном размере. Остальным фигурантам дела предъявлены аналогичные обвинения.
Следствие полагает, что в период с 2015 по 2019 год в ходе исполнения государственных контрактов с участием АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» были совершены хищения бюджетных средств. Точная сумма ущерба не раскрывается. По данным «Коммерсанта», речь может идти примерно о трех миллиардах рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!