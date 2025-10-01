«Заставить паниковать»: мошенники нашли необычный способ обмана россиян при помощи голоса

Мошенники используют голосовое подтверждение номера паспорта для хищения денег у россиян. С таким предупреждением выступили в МВД. Ведомство отмечает, что злоумышленники звонят гражданам и под предлогом проверки паспорта, взлома аккаунта или угрозы безопасности требуют продиктовать серию и номер паспорта вслух.
«Новый способ заставить паниковать — убедить гражданина „подтвердить номер паспорта голосом, заставить паниковать <...> Такой процедуры, как подтверждение номера паспорта голосом, не существует“, — говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Их слова передает РИА Новости.
По данным МВД, в новых схемах обмана основная цель первой «атаки» — вызвать у жертвы тревогу и вынудить действовать поспешно. Правоохранители подчеркивают: злоумышленники используют правдоподобные легенды («ваш аккаунт взломали», «оформлена доверенность», «перевод крупной суммы»), чтобы дезориентировать человека и добиться нужной реакции.
В одном из последних случаев мошенники позвонили пенсионеру из Москвы, представившись сотрудниками ЕМИАС. Затем мужчина получил второй звонок якобы от «Госуслуг» с сообщением о якобы взломе его аккаунта посредством «голосовой верификации». На следующий день в мессенджерах начали писать от имени «военной прокуратуры», сообщая о «несанкционированном переводе» и необходимости срочно спасти деньги и имущество. Все разговоры сопровождались требованиями назвать паспортные данные и подтвердить их голосом.
Ранее эксперты и депутаты предупреждали, что мошенники используют различные психологические уловки, чтобы получить личные данные россиян. Например, убеждают перезванивать по неизвестным номерам и представляются сотрудниками официальных организаций.
В подобных схемах злоумышленники часто создают иллюзию надежности, чтобы жертвы сами передавали им конфиденциальную информацию, включая паспортные данные или коды из SMS. Также мошенники в РФ активно используют поддельные приложения, передает MK.RU. Лучше избегать переходов по подозрительным ссылкам, также предупреждали в МВД, передает «Национальная служба новостей».
