Приговоренные к 19 годам колонии челябинские террористы готовили новые нападения

Жители Челябинской области Роман Насрыев* и Алексей Нуриев* (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приговоренные к 19 годам заключения по делу о теракте после поджога здания администрации города Бакал, намеревались совершить новые нападения. Это следует из материалов суда.
«В личной переписке, как установило следствие, фигуранты обсуждали возможность ведения „информационной войны“ и „борьбу в подполье“. Кроме того, Насрыев и Нуриев намеревались привлечь в свой отряд 100-200 человек, а в случае необходимости хотели принуждать людей присоединиться к их деятельности „под угрозой расстрела“», — следует из документов, на которые ссылается РИА Новости.
В материалах также указано, что Насрыев и Нуриев проявляли интерес к партизанской деятельности, оружию. Они планировали совершить дополнительные «удары».
Как URA.RU писало ранее, в ночь на 10 октября 2022 года неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание администрации Бакала. Распространению огня помешал охранник, который оперативно потушил возгорание. Сотрудники УФСБ установили личности виновных — ими оказались местные музыканты Алексей Нуриев и Роман Насрыев, участвовавшие в радикальных интернет-сообществах. Их отправили в колонию на 19 лет.
*Роман Насрыев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Алексей Нуриев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
