Трамп продолжил курс на обострение отношений с Путиным

7 октября, в свой день рождения, президент Владимир Путин получил около сорока поздравлений и теплых слов поддержки от зарубежных лидеров, подтвердив свой высокий международный статус. Но пока не поступило звонка от президента США Дональда Трампа, с которым они встречались на Аляске в августе. Своим невниманием Трамп продолжил курс на обострение ситуации, отношения между Москвой и Вашингтоном рискуют опять полностью разрушиться, объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
По случаю дня рождения Путина по телефону его поздравили лидеры стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Уже в ближайшие дни, 8-10 октября, президент России сможет вживую услышать их теплые слова в Душанбе, где пройдет саммит «Центральная Азия — Россия» и заседание Совета глав государств СНГ.
Путин провел телефонные разговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Еще накануне, 6 октября, первым Путина поздравил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Телеграммы направили лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, президент Киргизии Садыр Жапаров.
Всего Путин получил около 40 поздравлений от зарубежных лидеров. Подобное обилие контактов говорит о большом влиянии Путина на международной арене, считает политолог Алексей Зудин.
«Это подтверждение того, что Путин уже в течение длительного времени без преувеличения является лидером мирового масштаба. Среди поздравляющих регулярно значатся ключевые союзники и самые надежные партнеры России — лидеры стран мирового большинства. Все попытки Запада изолировать Россию провалились», — заявил собеседник URA.RU.
Примечательно, что российскому лидеру не позвонил Трамп. Их разговор на 7 октября не планируется, сообщил днем помощник президента Юрий Ушаков. 14 июня 2025 года Путин поздравлял Трампа по телефону с 79-летием.
Подобный шаг президента США, который наверняка не останется незамеченным, произошел на фоне его рассуждений о поставках дальнобойных ракет «Томагавк» Украине. Как предупреждал 7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое решение может стать серьезным витком эскалации.
«Трамп проявляет недовольство действиями России, Путина. Пока попытки давления идут на уровне угроз. Если это перейдет в разряд конкретных дел, отношения будут разрушены. Об этом Путин предупредил не лично Трампа, но предупредил ясно и недвусмысленно. Отсутствие поздравления достаточно логично и продолжает нынешний тренд Штатов. Главное, чтобы Трамп воздержался от решений по „Томагавкам“», — заключил Зудин.
