Краснодарский бизнесмен заключил контракт с МО РФ

Предполагаемый компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны РФ. Его защита попросила суд выделить дело Марченко в отдельное производство и передать в Краснодарский край. Об этом сообщили журналисты.
«Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны. <...> „Ходатайствуем о выделении в отдельное производство (исковых требований в отношении Марченко — ред.) и передаче дела в гарнизонный военный суд по месту регистрации“, — заявил адвокат суде, который рассматривает иск Генпрокуратуры к Момотову и Марченко», — передают РИА Новости. Однако суд не удовлетворил ходатайство защиты Марченко.
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 26 сентября приняла решение о прекращении полномочий судьи Верховного суда Виктора Момотова на основании его письменного обращения. После этого Момотов получил статус судьи в отставке, что предусматривает сохранение гарантий его неприкосновенности. Генпрокуратурой указано, что Момотов сформировал активы стоимостью девять миллиардов рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать, сменив ей фамилию. Бизнесмена Марченко арестовали по обвинению в крупном мошенничестве в конце сентября. Кроме того, сейчас в СИЗО
находится его сын Иван.
