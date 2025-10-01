Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре

Сын компаньона Момотова арестован в Краснодаре по делу о мошенничестве
Ивана Марченко арестован по делу о мошенничества и отмывании денег
Сын бизнес-партнера судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере. Об этом следует из данных картотеки судов Российской Федерации.

«Октябрьский суд арестовал Ивана Марченко по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт „б“ части 4 статьи 174.1 УК РФ)», — следует из данных. Их публикует РИА Новости.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара ранее вынес решение о заключении под стражу предпринимателя Андрея Марченко в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что мера пресечения в виде ареста была избрана 20 сентября сроком на два месяца.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 26 сентября приняла решение о прекращении полномочий судьи Верховного суда Виктора Момотова на основании его письменного обращения. После этого Момотов получил статус судьи в отставке, что предусматривает сохранение гарантий его неприкосновенности. Генпрокуратурой указано, что Момотов сформировал активы стоимостью 9 млрд рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать, сменив ей фамилию.

