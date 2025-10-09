Суд в Челябинске арестовал бывшего замглавы ГАИ города Жиляева

Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца бывшего заместителя главы ГАИ города Олега Жиляева. Об этом из зала суда передает корреспондент URA.RU.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Избрать Жиляеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца, то есть до 8 декабря 2025 года», — зачитала решение судья Оксана Макаренко.
Заседание началось с установления личности обвиняемого. Жиляев сообщил суду, что родился в 1973 году. На момент задержания находился на пенсии. Каких-либо судимостей не имеет. Вырастил дочь, которая сейчас учится в вузе. Отвечая на вопрос, может ли он полноценно участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья, экс-силовик замешкался. Но спустя мгновение ответил утвердительно. По его словам, сотрудники ФСБ и СК пришли к нему 8 октября в 6 утра.
Следователь в своем ходатайстве просил суд отправить Жиляева в СИЗО до 8 декабря. В качестве оснований для такого решения он привел тот факт, что Жиляев, опасаясь ответственности за инкриминируемые деяния, сможет скрыться от следствия и суда. По словам следователя, экс-силовик имеет несколько жилых адресов (то есть, не привязан к определенному месту жительства), также у него имеется загранпаспорт, с которым он может скрыться в соседних странах. Главным же аргументом в пользу заключения Жиляева под стражу стала его работа в полиции. Следствие считает, если его не изолировать, он сможет воспользоваться своими связями, надавить на свидетелей. Тем самым помешав расследованию.
Адвокат Жиляева — Николай Дерин — поставил под сомнение каждый аргумент следователя. По его словам, у следствия нет никаких доказательств, что его подзащитный, оставшись на свободе, скроется. Говоря про загранпаспорт Дерин отметил, что документ был изъят во время обыска и получить его обратно нет никакой возможности. Также он обратил внимание на нарушения в деле.
«Протокол задержания содержит недостоверные сведения. Мой подзащитный был действительно задержан в шесть утра 8 октября 2025 года. И статья 92 УПК говорит нам о том, что протокол задержания должен быть составлен не позднее, чем через три часа после фактического задержания. То есть, в нашем случае, в 9 утра. Но здесь протокол составлен в 12:50. Таким образом сам протокол задержания является недопустимым доказательствам для того, чтобы суд обосновывал на нем мнение об избрании той или иной меры пресечения, по мнению, опять же, стороны защиты. Считаю, что задержание моего доверителя незаконно», — сообщил он суду.
Жиляев был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК утром 8 октября в своем коттедже в поселке Саргазы. По месту его жительства и работы провели обыски. По версии следствия, в период с 1 января 2024 года по 15 мая текущего года он получал взятки от директора дорожной фирмы «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Взятка была своеобразной — в виде асфальта. За это Жиляев оказывал фирме всеобщее покровительство.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, о противоправной деятельности Жиляева сотрудникам ОРЧ СБ и ФСБ стало известно за пару дней до задержания. 6 октября он был уволен из органов.
Так же по делу о получении взяток от Варданяна проходит Александр Гайде. Некогда он руководил Жиляевым и всей городской госавтоинспекцией. Ему, как считают следователи, бизнесмен также платил различными «побрякушками»: дорогими вещами, автомобилями.
