WSJ: ХАМАС готов передать Израилю 20 заложников 12 октября

Палестинское движение ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже 12 октября. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. По данным издания, представители движения уведомили израильскую сторону о намерении осуществить передачу через арабских посредников. При этом сроки могут измениться в зависимости от хода переговоров и обстоятельств.
«ХАМАС заявил о готовности передать 20 живых израильских заложников», — сообщила WSJ, отметив, что движение также впервые подтвердило наличие у них 20 израильских граждан. По данным газеты, израильские власти уже готовятся принять освобожденных.
Пускай израильские военные рассчитывают принять заложников уже в воскресенье вечером, однако процесс может быть перенесен на 13 октября. Это связано с визитом президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, прибудет в Израиль и Египет для обсуждения ситуации.
По оценкам израильской стороны, в секторе Газа удерживаются не менее 20 граждан страны, кроме того, остаются вопросы по поиску тел еще 28 заложников. Однако ХАМАС сообщил о сложностях с определением местонахождения тел некоторых израильтян. По этой причине выполнение 72-часового срока, предложенного в рамках плана Трампа, может оказаться невозможным.
Для решения этой задачи, по данным источников, создается совместная международная группа. В нее войдут представители Египта, Катара, США и Турции.
Ранее глава США Дональд Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе. Согласно нему, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. На что Израиль должен отреагировать симметрично.
Стороны заявили о готовности воплотить план в жизнь и обменялись списками пленных. Кроме того стороны подписали соглашение о прекращении огня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.