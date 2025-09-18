С 1 января 2026 года в России вступают в силу масштабные изменения в системе детских пособий. Социальный фонд России анонсировал рекордное увеличение выплат на детей — прирост в ряде регионов составит до 20%. Кроме того, появится новая семейная выплата — "налоговый кэшбэк", благодаря которому некоторые семьи смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Подробный разбор всех изменений, новые суммы пособий и условия получения — в материале URA.RU.
Увеличение детских пособий
С 1 января 2026 года в России существенно увеличатся размеры детских пособий и больничных по уходу за ребенком, а материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля в зависимости от инфляции. О повышении выплат сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам депутата, оно связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году.
«Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком [в пересчете на месяц] не сможет быть ниже, чем 27 тыс. рублей — а именно с этой суммой связывают МРОТ начиная с 1 января 2026 года», — пояснила Бессараб. Она напомнила, что родителям детей до семи лет включительно больничный выплачивается в размере 100% от заработка вне зависимости от трудового стажа.
Парламентарий также уточнила, что в 2026 году увеличится максимальный размер выплат по больничным листам и пособиям по беременности и родам. Это произойдет из-за изменения базы для расчета страховых взносов за предыдущие годы. Кроме того, с 1 февраля следующего года материнский капитал будет проиндексирован пропорционально уровню фактической инфляции за прошедший год. По информации Бессараб, правительство готовит к ноябрю предложения по дальнейшей модернизации программы маткапитала, которые могут быть рассмотрены в ходе осенней сессии Госдумы.
Пересмотр размеров основных выплат
С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые размеры и условия предоставления детских пособийФ нд уже определил параметры выплат, а все изменения закреплены в Федеральном законе №423-ФЗ от 30 ноября 2024 года. Документ определяет объем финансирования соцподдержки семей с детьми на 2025–2027 годы, а также устанавливает новые правила расчета и индексации пособий.
Размеры большинства детских выплат будут пересмотрены сразу по четырем основаниям, и это коснется как федеральных, так и региональных пособий:
- Рост максимальных пособий по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет — увеличение почти на 20% за счет пересмотра лимитов по страховым взносам;
- Рост минимальных выплат — благодаря повышению МРОТ до 27 000 рублей, а возможно и до 34 000 рублей (законопроект внесен в Госдуму);
- Корректировка методики расчета прожиточного минимума — теперь при определении его величины будут учитывать не только медианный доход, но и инфляционные риски, что приведет к росту пособий для малоимущих семей;
- Плановая индексация с 1 февраля — ежегодное повышение выплат на коэффициент, установленный правительством, ориентировочно на 4,5%: по основным видам пособий: единовременные при рождении, маткапитал, ежемесячные выплаты по уходу, выплаты льготникам и др. Однако это прогнозное значение, и оно может быть скорректировано в зависимости от фактической инфляции за предыдущий год.
Минимальный размер дневного пособия по беременности и родам увеличится до 887,67 рубля, если МРОТ вырастет до 27 000 рублей. Если стаж менее 6 месяцев — выплата составит не менее 27 000 рублей за месяц декрета.
Величина универсального пособия на ребенка до 17 лет будет увеличиваться вместе с прожиточным минимумом в регионах. При этом методика расчета изменится: теперь индексация будет проводиться с учетом инфляции, чтобы компенсировать рост цен на продукты и услуги. Аналогичные изменения коснутся выплат беременным женщинам, обратившимся за поддержкой на ранних сроках.
Другие изменения
Согласно положениям закона, максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам (БиР) увеличатся на 20%. Такой рост связан с повышением базы для начисления страховых взносов. В расчетах на 2025 год используются лимиты 2024 года (2,759 млн рублей) и 2023 года (2,225 млн рублей), что также повлияет на итоговые суммы выплат.
Минимальные размеры детских пособий также будут увеличены. Это связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ). По прогнозу Минтруда, с 1 января 2026 года МРОТ вырастет до 27 093 рублей в месяц, что автоматически повлияет на расчет минимальных социальных выплат.
"Налоговый кэшбэк" для семей с детьми
С 2026 годФ нд России вводит новый вид поддержки: возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ) семьям, воспитывающим двух и более детей. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий:
- Родители (или опекуны, попечители) должны быть налоговыми резидентами РФ (проживать в стране не менее 183 дней в году);
- В семье должно быть не менее двух детей (до 18 лет, либо до 23 лет, если дети обучаются очно);
- Все члены семьи — граждане РФ, постоянно проживающие в России;
- Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума в регионе;
- Отсутствие долгов по алиментам;
- Уплата НДФЛ в течение года, предшествующего подаче заявления.
Размер выплаты будет определяться как разница между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Заявление можно будет подать в Соцфонд с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом уплаты налога. Выплата будет перечисляться на счет в российском банке.
Полный перечень детских пособий с 2026 года
В 2026 году российские семьи смогут рассчитывать на следующие виды детских пособий:
- Декретный отпуск по беременности и родам (БиР).
- Единовременная выплата при рождении или усыновлении ребенка.
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
- Универсальное (единое) пособие малоимущим семьям с детьми до 18 лет.
- Материнский (семейный) капитал.
- Социальная доплата из маткапитала на детей до 3 лет.
- Новая семейная выплата — "налоговый кешбэк".
- Оплата дней по уходу за ребенком с инвалидностью.
- Региональные и муниципальные дотации.
Федеральные выплаты осуществляет Социальный фонд России. Региональные и муниципальные — органы социальной защиты и региональные бюджеты.
Кому положены детские пособия в 2026 году
Право на получение пособий имеют:
- Мать или беременная женщина (для декретных выплат).
- Один из родителей (или усыновителей) — для единовременной выплаты при рождении.
- Любой родственник, фактически ухаживающий за ребенком, — для пособия по уходу до 1,5 лет.
- Семьи, признанные малоимущими, — для универсальных пособий.
- Резиденты РФ, соответствующие критериям по доходу и имуществу, — для новой семейной выплаты.
Важно: теперь получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет можно, даже работая на полную ставку. Это изменение призвано поддержать трудоустроенных родителей.
При этом часть семей утратит право на получение пособий в связи с увеличением прожиточного минимума и последующим ростом доходов. Помощь предоставляется только тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает установленный прожиточный минимум.
Кто лишится выплат в 2026 году
С 2026 года часть семей утратит право на получение пособий в связи с увеличением прожиточного минимума и последующим ростом доходов. Помощь предоставляется только тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает установленный прожиточный минимум. Тем не менее, благодаря ряду инициатив, одобренных президентом, существует возможность сохранить выплаты для отдельных категорий граждан.
Право на единое пособие будет предоставляться в случае, если средний доход на одного члена семьи окажется ниже регионального прожиточного минимума на момент обращения за выплатой. При этом учитываются доходы семьи за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Формула расчета среднедушевого дохода выглядит следующим образом: сумма всех доходов семьи за 12 месяцев делится на 12, а затем — на количество членов семьи. При определении дохода учитываются поступления каждого совершеннолетнего члена семьи до удержания налогов. Индивидуальные предприниматели, работающие по патентной либо упрощенной системе налогообложения, вправе предоставить документацию о доходах и расходах, чтобы при расчете была учтена только фактическая прибыль.
Порядок оформления детских пособий
Процедура получения пособий в 2026 году останется прежней:
- Декретное пособие оформляется через работодателя по электронному больничному листу.
- Единовременная выплата при рождении ребенка предоставляется автоматически на основании данных из ЗАГСа.
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет оформляется через работодателя или Соцфонд.
- Универсальные пособия — через Соцфонд (лично, через МФЦ, портал Госуслуг, онлайн-кабинет, почтой или через представителя).
Для оформления потребуется паспорт, СНИЛС, банковские реквизиты и данные о детях. Подтверждать доходы и имущество обычно не требуется — данные запросят госорганы.
Сроки перечисления выплат:
- Декретные и единовременные выплаты — в течение 10 рабочих дней после поступления всех данных.
- Ежемесячные пособия — с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем начисления.
- Универсальные выплаты — первая выплата в течение 5 рабочих дней после назначения, далее — ежемесячно.
Для новой семейной выплаты (налогового кэшбэка) заявление подается с 1 июня по 1 октября, а средства перечисляют на банковский счет заявителя. Выплата будет предоставляться каждому из родителей, если оба соответствуют условиям.
Перспективы и дальнейшие изменения
Закон №423-ФЗ предусматривает ежегодную корректировку размеров пособий с учетом инфляции и экономической ситуации. Ожидается, что подход к индексации станет более гибким, а оформление выплат — еще более простым.
Также в Госдуме рассматривают инициативу о повышении возраста для назначения единого пособия с 17 до 18 лет. Это предложение объясняется необходимостью привести нормы к федеральному закону о правах ребенка и Семейному кодексу. Однако правительство пока не поддержало такие изменения.
