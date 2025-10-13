«Сиганул в окно босиком»: появились подробности задержания свердловского насильника

Житель Алапаевска (Свердловская область) Александр Шаньгин, не явившийся на оглашение приговора по делу об изнасиловании школьницы, прятался у своих родственников. Подробности задержания беглеца URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
По его словам, фигуранта задержали 13 октября сотрудники уголовного розыска полиции Алапаевска и их коллеги из свердловского ГУФСИН. Шаньгина нашли в одном из частных домов на окраине города.
«Залечь на дно любитель „клубнички“, более известный в определенных кругах как „Рыжий“ или „Шаня“, решил в доме своих родственников по улице Фурманова. До этого он прятался в других местах», — начал Валерий Горелых.
Он отметил, что хозяева дома дважды обманули силовиков, заявив, что якобы давно не видели Шаньгина. «Подозрительный тон прозвучавших ответов побудил представителей ГУФСИН и МВД тщательно осмотреть дом. Интуиция силовиков не подвела. Еще не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения», — продолжил полковник.
Александр прятался в диване, а когда понял, что скоро его найдут, попытался убежать, выскочил босиком из окна. Но во дворе его задержала вторая группа силовиков. По словам офицера, Шаньгин постоянно повторял, что не виноват. Его поместили в изолятор временного содержания ОВД Алапаевска, а вскоре отправят в СИЗО-2 Ирбита для этапирования в колонию. «Такая же участь ждет и второго пока скрывающегося беглеца. ГУФСИН и МВД продолжают совместный розыск», — заключил Горелых.
Александра Шаньгина и его друга — Александра Быкова — стали искать 6 октября после оглашения приговора. Суд признал их виновными по тяжкой статье УК РФ, но Александры не явились в инстанцию. Эпизод, который вменяют уральцам, произошел в январе 2024 года. Шаньгин и Быков, по мнению СК, якобы надругались над школьницей. На время судебного следствия и разбирательства фигуранты находились под подпиской о невыезде. Они свою вину отрицают, говорил источник агентства. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
