Скрытое послание, побег в США или похищение в рабство: последние новости о пропавшей семье Усольцевых

Профайлер Анищенко усомнился в искренности видео Усольцевой перед исчезновением

15 октября 2025 в 07:42 Размер текста - 17 +

Эксперт по невербальному поведению Илья Анищенко провел анализ видеозаписи, на которой Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края, в приподнятом настроении делится своими намерениями отправиться вместе с супругом и пятилетней дочерью к скале Буратинка. По словам специалиста, в ее рассказе присутствуют некоторые настораживающие моменты. В частности, Усольцева неоднократно акцентировала внимание на подготовке мужа к походу, что может свидетельствовать о скрытом напряжении в семейных отношениях. Тем не менее, характерных признаков обмана, таких как противоречивые сигналы в жестах или мимике, эксперт не выявил. Вместе с тем, обеспокоенность вызывает демонстрируемое женщиной спокойствие, особенно с учетом ее планов отправиться в потенциально опасный пеший поход с маленьким ребенком. Последние новости о пропавшей в тайге семье — в материале URA.RU. Версии случившегося Скрытое послание о помощи Особое значение, по мнению Анищенко, имеет подробное и настойчивое озвучивание маршрута с перечислением предполагаемых мест остановок, что дало основания предполагать возможную инсценировку исчезновения. Дополнительным аргументом в пользу этой версии стала запланированная поездка семьи Усольцевых в Ташкент в конце октября, о которой Ирина также упомянула на записи. Вопрос вызывает и сам факт публикации видео: ролик был обнародован в telegram-канале только после исчезновения семьи 3 октября, хотя в нем описывались планы на предстоящий поход. Это породило у пользователей сети предположения о том, для кого на самом деле предназначалось это обращение, и не является ли оно своего рода договоренностью с неким помощником. Комментируя ситуацию, пользователи отмечают безупречный макияж Ирины на видео, предполагая, что она словно сознательно стремилась донести информацию о своих планах до широкой аудитории. Инсценировка исчезновения Блогер Александр Кучерявый высказал предположение, что семья Усольцевых могла намеренно инсценировать свое исчезновение с целью последующего побега в США. Свою точку зрения он обосновывает рядом обстоятельств. В частности, блогер обращает внимание на то, что Железногорск является закрытым городом, а глава семьи, Сергей Усольцев, имел деловые связи с представителями местной власти, занимался бизнесом и обладал доступом к конфиденциальной информации. По словам Кучерявого, Усольцев сотрудничал с американскими гражданами, отправлял своих детей за рубеж для изучения английского языка, а также принимал участие в создании бизнес-инкубатора с использованием американских грантов. Кучерявый также подчеркнул, что поисковые мероприятия начались лишь спустя два дня после исчезновения семьи, за которые они, по его мнению, могли покинуть территорию России, возможно, воспользовавшись поддельными документами. Кроме того, блогер отметил, что у Сергея Усольцева есть сын от первого брака, который сейчас проживает в Штатах. Украли в рабство Юрист Арина Файрушина прокомментировала предположение о том, что семья Усольцевых могла быть похищена с целью принудительного использования в качестве рабочей силы. Эксперт отметила, что эта версия вызывает сомнения, поскольку речь идет о группе людей, а не об одном человеке. По мнению Файрушиной, маловероятно, что целую семью могли похитить для эксплуатации, так как подобные случаи крайне редки и относятся к числу наиболее сложных. Юрист также добавила, что в ее профессиональной практике подобные инциденты ранее не встречались, в связи с чем она призывает относиться к такой версии с осторожностью. Странная деталь в истории пропажи Спасатель и альпинист Денис Киселев обратил внимание на необычный аспект в деле о пропавшей семье Усольцевых. По мнению специалиста, исчезновение сразу трех человек без каких-либо следов в середине осени выглядит крайне маловероятным. Он также выразил недоумение по поводу того, что группа до сих пор не вышла на связь, несмотря на масштабные поисково-спасательные мероприятия, проведенные в регионе. Эксперт подчеркнул, что у него есть лишь предположения относительно происходящего, однако, по его словам, каждое из них вызывает все большее беспокойство. Где может быть семья Кандидат географических наук Алексей Солодов в интервью «Царьграду» выразил сомнение в возможности обнаружения трясин в районе Кутурчинского Белогорья, куда можно было бы провалиться. Если бы речь шла о верховом болоте, представляющем реальную опасность, куда могут попасть сразу несколько человек, тогда это было бы возможно. Однако местность там представлена старыми горами с пологим курумом, и наличие глубоких расщелин маловероятно, отметил ученый. По мнению Солодова, поисковые мероприятия, вероятно, сосредоточены не в тех районах, где действительно могли оказаться пропавшие Усольцевы. Возможно, они самостоятельно отклонились от маршрута, а поисковые группы и волонтеры ищут их совершенно в других местах. Если температура была низкой, есть вероятность, что люди укрылись в труднодоступной щели, где их в дальнейшем невозможно обнаружить. Даже при поисках с собаками существует риск, что они могли замерзнуть, и тогда собаки не смогут взять след. Следы могли быть замело снегом или смыто дождем. Скорее всего, что-то произошло в пути, и, вероятно, Усольцевы находятся где-то поблизости, однако найти их крайне сложно. Отсутствие костров и сигнальных знаков также вызывает вопросы. Кроме того, остается неясным, чем они питались бы в течение двух недель. Возможно, они продолжили движение дальше по маршруту, хотя в условиях выраженного рельефа заблудиться практически невозможно. В равнинной и однообразной местности вероятность заблудиться выше. Маловероятно, что они отправились наугад через тайгу с маленьким ребенком и собакой породы корги. «Боюсь, найдут их не скоро. И скорее всего, случайно», — поделился своими опасениями Солодов. Похожие мысли возникают и у волонтеров, принимающих участие в поисках. В соцсетях они все чаще вспоминают историю 15-летней Айлиты из Волгоградской области, которую искали всем регионом и обнаружили лишь весной — в ложбинке, где неоднократно проходили целые отряды поисковиков. До схода снега обнаружить ее не удавалось, несмотря на регулярные поиски в этом районе. Тела обглодают хищники По мнению специалистов, существует еще один потенциальный риск: мелкие хищники, такие как горностаи и ласки, способны уничтожить улики, растащив останки погибших. Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников пояснил, что тела погибших могут быть объедены различными животными — среди них не только горностаи и ласки, но и мыши. В результате этого на месте происшествия могут остаться лишь кости, которые, в свою очередь, мелкие хищники способны разбросать на значительном расстоянии. Татарников также отметил, что если к погибшим доберутся, например, волки, они съедят только мягкие ткани, а костные остатки останутся на месте. Как долго Усольцевых будут искать В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что поиски семьи Усольцевых будут продолжаться до самого конца. Как отмечают представители организации, даже если обнаружить пропавших туристов до наступления зимы не удастся, работы по их поиску не прекратятся и в холодное время года. В отряде воздержались от комментариев относительно того, сохраняется ли надежда обнаружить членов семьи живыми. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября. Далее мероприятия были переведены в режим адресной работы, в которую теперь вовлечены профессиональные спасатели и специалисты соответствующей квалификации. Сын просит не прекращать поиски Сын Усольцевых, Даниил Баталов, не получил разрешения на участие в поисковых мероприятиях, направленных на установление местонахождения его родителей и сестры. Даниил отметил, что ему было отказано во въезде даже в поселок Кутурчин, где сейчас работают исключительно следственные органы и профессиональные спасатели. Баталов прибыл в Кутурчин из Красноярска, где проживает в последние годы, тогда как его мать, отчим и сестра оставались в Железногорске. Как добавил мужчина, он предпринимал попытки убедить спасателей не сворачивать операцию, однако его доводы не были услышаны.