От нового главы аппарата свердловского губернатора уходит опытный зам

Из аппарата губернатора и правительства Свердловской области увольняется Владимир Черепанов, последний год работавший в статусе первого заместителя руководителя-директора экспертно-аналитического департамента, а до этого 16 лет — в полпредстве. Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции.
«Он уже написал заявление на увольнение. Насколько я знаю, последний день работы у него 20 октября», — поделился собеседник. По его словам, Черепанов решил оставить госслужбу и рассматривает предложения о работе от коммерческих структур.
Пост первого замглавы аппарата губернатора и правительства-директора экспертно-аналитического департамента 43-летний Владимир Черепанов занял в ноябре 2024 года. Предполагалось, что он должен был усилить более молодого Ивана Детченю, который тогда же возглавил аппарат губернатора и правительства.
До этого Черепанов 16 лет проработал в полпредстве, прошел путь от специалиста до начальника, проработав у всех шестерых полпредов. В последние годы Черепанов возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики.
В конце сентября Детченя покинул пост. После инаугурации нового губернатора Дениса Паслера он работал в статусе исполняющего обязанности, контракт с ним не продлили (сам он хотел уйти еще в марте — после отставки с поста главы региона патрона Евгения Куйвашева). Новым руководителем аппарата губернатора и правительства стал экс-депутат заксобрания Сергей Никонов.
