Свердловский губернатор определился, кто станет главой минобразования

Губернатор предложил на пост главы свердловского минобра Светлану Тренихину
Светлана Тренихина с марта 2025 года является министром образования региона
Светлана Тренихина с марта 2025 года является министром образования региона
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Губернатор Свердловской области Денис Паслер определился, кто станет главой министерства образования региона. На согласование в Москву направлена кандидатура действующего руководителя Светланы Тренихиной. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному правительству.

«На согласование в Минпросвещения РФ отправлена заявка с фамилией Тренихиной. Теперь решение за [главой ведомства] Сергеем Кравцовым», — подчеркнул собеседник агентства.

В сентябре 2024 года Тренихина стала первым заместителем областного министра образования Юрия Биктуганова, который вскоре ушел в отставку. Он возглавил Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). Тренихина сменила его и некоторое время работала в статусе исполняющей обязанности.

В марте 2025 года прежний губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Тренихиной министром образования. Тогда ее кандидатуру также согласовывали с Минпросвещения РФ.

Инаугурация Паслера состоялась 16 сентября. После чего правительство, согласно Уставу региона, в полном составе ушло в отставку. Сейчас Тренихина, как и большинство других членов правительства, работает с приставкой ио.

