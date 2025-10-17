Свердловский губернатор определился, кто станет главой минобразования

Губернатор Свердловской области Денис Паслер определился, кто станет главой министерства образования региона. На согласование в Москву направлена кандидатура действующего руководителя Светланы Тренихиной. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному правительству.
«На согласование в Минпросвещения РФ отправлена заявка с фамилией Тренихиной. Теперь решение за [главой ведомства] Сергеем Кравцовым», — подчеркнул собеседник агентства.
В сентябре 2024 года Тренихина стала первым заместителем областного министра образования Юрия Биктуганова, который вскоре ушел в отставку. Он возглавил Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). Тренихина сменила его и некоторое время работала в статусе исполняющей обязанности.
В марте 2025 года прежний губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Тренихиной министром образования. Тогда ее кандидатуру также согласовывали с Минпросвещения РФ.
Инаугурация Паслера состоялась 16 сентября. После чего правительство, согласно Уставу региона, в полном составе ушло в отставку. Сейчас Тренихина, как и большинство других членов правительства, работает с приставкой ио.
