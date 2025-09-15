«Похороны стали спектаклем»: ритуальщик Барецкий высказался о поминках за 7,5 млн рублей от Диброва

Телеведущий Дмитрий Дибров из-за нехватки работы на телевидении в свете развода готов браться за любую работу. «Абзац» выяснил, что бывший ведущий Первого канала готов провести поминки за 7,5 млн рублей, но только на условиях полной конфиденциальности. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в разговоре с URA.RU заявил, что в данном случае Дибров идет по давно проторенной дорожке.
«Такая профессия в ритуале была всегда, их называли "профессиональные плакальщицы". В основном это были старушки, которые приходили на похороны, плакали и тем самым создавали вид, что о смерти покойника кто-то сожалеет. Им за это платили. Не миллионы, конечно, обычно — копейки. Но они делали это так хорошо, что люди им верили. Вот и Дибров, как профессиональная бабушка-плакальщица, ходит по похоронам», — говорит Барецкий.
Он отметил, что в российской шоу-бизнесе в целом стерты понятия нравственности, поэтому удивляться тому, что Дибров готов зарабатывать миллионы на пришедшем в семью чужом горе, не стоит. «В нашем шоу-бизнесе похороны давно стали как шоу и спектакль. В итоге туда приходят такие, как Дибров, которые даже отношения не имели к покойнику. И плачут за деньги», — резюмировал Стас.
В 2021 году Дибров сообщал, что зарабатывал в месяц на эфирах около 3,5 млн рублей. Сейчас шоумен после новостей о грядущем разводе с женой Полиной хранит упорное молчание по всем вопросам.
