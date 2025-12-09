Скандал с Долиной раскачал шоу-бизнес: как звезды отреагировали на дело с квартирой артистки

Долина пообещала вернуть Лурье 112 млн рублей за квартиру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандал с участием мошенников в истории народной артистки России Ларисы Долиной одновременно высветил целый ряд системных проблем. Именно поэтому реакция представителей шоу-бизнеса оказалась столь острой: в обсуждении они затрагивали не только ситуацию, сложившуюся вокруг Долиной, но и собственный опыт, а также опасения, связанные с сделками с недвижимостью.

Высказывания артистов продемонстрировали глубокий раскол в общественных оценках и фактически разделили аудиторию на два противоположных лагеря. Кто поддержал Ларису Долину, а кто выступил против нее — в материале URA.RU.

Кто поддерживает Долину

Филипп Киркоров

Поп-король Филипп Киркоров назвал Ларису Долину «легендой» и подчеркнул, что кампания травли в ее адрес недопустима. Артист отметил, что в жизни возможны разные ситуации, однако важно уметь выходить из них с достоинством. Обращаясь к журналистам, Киркоров попросил не провоцировать его «такими вопросами», напомнив, что представители прессы «не судьи и не прокуроры», чтобы выносить приговоры артистам.

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина также выступила с осуждением травли, подчеркнув, что волна агрессии в интернете крайне редко способствует объективному разбору ситуации. По ее словам, массовое давление на артистку фактически перерастает в «охоту на ведьм», тогда как все спорные и правовые вопросы должны рассматриваться компетентными органами, а не выноситься на суд соцсетей. Бородина обратилась к своей аудитории с призывом воздержаться от поспешных обвинений и дождаться официальных юридических выводов.

Григорий Лепс

А поддержку Долиной выступил и певец Григорий Лепс, заявив, что не видит ее ответственной за сложившуюся ситуацию. Он обратился к представителям СМИ с просьбой не раздувать происходящее до уровня скандала и не приписывать артистке негативные мотивы. Лепс выразил уверенность в порядочности Долиной и в ее способности самостоятельно урегулировать возникший конфликт. По его словам, Долина — сильная женщина, которая не обязана оправдываться перед каждым, кто высказывает в ее адрес критику.

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин выступил одним из наиболее активных защитников певицы. Он провел параллели между происходящим и явлением «культуры отмены», отметив, что Долина оказалась в положении, при котором на нее возлагают ответственность вне зависимости от реальных обстоятельств. По оценке Пригожина, в этой ситуации пострадавшими являются обе стороны — и сама артистка, и женщина, приобретавшая квартиру.

Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский выступил в защиту Ларисы Долиной, заявив, что она сама стала жертвой мошеннических действий. Он подчеркнул, что согласно вступившему в силу судебному решению квартира была возвращена законному владельцу в установленном порядке, следовательно, предъявляемые к певице претензии лишены оснований. По мнению Садальского, происходящее следует рассматривать как следствие системного сбоя, а не умышленного злого умысла со стороны какой-либо из сторон.

В качестве выхода из сложившейся ситуации артист предложил радикальную меру: компенсировать ущерб покупательнице, по его мнению, должно государство. Садальский отметил, что и Долина, и лишившаяся жилья женщина действовали добросовестно, поэтому ответственность он возложил на несовершенство существующих механизмов защиты имущественных прав граждан.

Кто выступил против Долиной

Айза

Участница реалити-проекта «Ставка на любовь» Айза (настоящее имя — Айза Вагапова) выступила с публичной критикой в адрес Ларисы Долиной. В своих соцсетях она заявила, что в стране фактически формируется практика «отмены» заслуженных артистов, которые, по ее мнению, допускают серьезные ошибки.

Отдельно Айза обратила внимание на то, что Долина ведет преподавательскую деятельность и возглавляет кафедру в МГИК. По словам участницы шоу, она нашла в интернете критические отзывы студентов певицы, опубликованные еще до скандала с квартирой. Из этих комментариев, как утверждает Айза, следует, что часть учащихся сталкивалась с серьезными психологическими трудностями в период обучения, а многие под влиянием стресса были вынуждены отказаться от планов построить карьеру в выбранной профессии.

Никита Джигурда

Актер и режиссер Никита Джигурда подверг резкой критике как Ларису Долину, так и Станислава Садальского, который публично встал на ее сторону. По его мнению, певица должна была по собственной инициативе вернуть покупательнице деньги либо передать ей спорную квартиру. Свои оценки Джигурда сопровождал жесткими высказываниями и утверждениями о нечестном поведении артистки.

Слава

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) тое резко отреагировала на последствия произошедшей истории, отметив, что лично столкнулась с недоверием при попытке продать свою квартиру. По ее словам, покупатели проявляют излишнюю осторожность и требуют дополнительных проверок, опасаясь возможного мошенничества.

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова выразила мнение, что квартира, фигурирующая в деле о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной, должна остаться у покупательницы Полины Лурье. «Наверное, квартира покупателю должна остаться», — отметила Буланова.

Виктория Цыганова

По оценке артистки Виктории Цыгановой, произошедшая ситуация больше напоминает шоу, чем реальную попытку отстоять справедливость. Как отметила певица, зрителям представили версию о том, что Долину якобы обманули мошенники, воспользовавшиеся паспортом с фотографий зарубежного актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.