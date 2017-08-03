«Белых медведей стреляют за бутылку водки, а шкуру продают за миллион»

21:12 03 августа 2017 0

В последние годы на Ямале все чаще встречаются сообщения об убийстве белых медведей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Популяция белых медведей в ямальской Арктике сокращается. Но виной тому не глобальное потепление и таяние льдов, а браконьеры. В начале июля экспедиция «Российского центра освоения Арктики» отправилась на остров Вилькицкого в Карском море. Волонтеры должны были начать операцию по очистке острова от мусора и металлолома, оставленного на заброшенной полярной станции. Но помимо ржавых бочек они обнаружили на острове останки животных.

«Это были уже не целые туши, а лишь их напоминание. Какие-то уже стали скелетами, какие-то — еще с кусками мяса. Шкур не было, голов не было. Количество их мы считали уже по позвоночникам», — рассказал «URA.RU» руководитель экспедиции Евгений Барышников.

Всего активисты, работающие по заказу ямальских властей, нашли на острове останки шести медведей. Сомнений в том, что они умерли не своей смертью, не было. На месте нашли стрелянные гильзы и прочие признаки того, что волонтеры случайно наткнулись на логово браконьеров.

«Ребята наши видели там песцов на каких-то проволоках. Видимо, использовали их, как подкормку», — говорит Евегений Барышников.

Еще одно доказательство нашлось после осмотра заброшенного маяка. Внутри нашли записку с текстом: «Сипыч, я убил пять мишек, желаю удачной охоты».

Находки стала основанием для возбуждения уголовного дела. Белые медведи, напомним, занесены в «Красную Книгу РФ» и охота на них запрещена. В четверг, 3 августа, на остров должна прибыть оперативная группа из ОМВД Тазовского района, чтобы исследовать место преступления.

1/7 Фото Георгия Андреева, предоставлено НП «Российский центр освоения Арктики»

Есть предположение, что эта находка может быть связана с другим «шкурным делом». В апреле здесь же волонтеры совместно с членами РГО во время экспедиции обнаружили еще одного убитого медведя. На момент находки браконьеры уже успели освежевать тушу и разложили шкуру на снегу, чтобы выморозиться. По горячим следам были задержаны двое местных жителей.

В пресс-службе ямальского управления МВД не стали строить предположения относительно связи между этими эпизодами. Расследование по обоим делам еще не законченно.

Собственные источники агентства в правоохранительных органах добавили, что подозреваемый по весеннему эпизоду в содеянном сознался. «Только он утверждает, что убил медведя в целях самозащиты. Якобы зверь напал на их убежище. А потом уже они решили снять с него шкуру», — говорит инсайдер. Подобных случаев достаточно.

Местные жители говорят, что чаще всего на преступление идут представители коренных малочисленных народов. Но если, например, чукчи могли употреблять медведей в пищу, то аборигены Ямала, убивая, идут против своих традиций.

«У ненцев медведь же считается священным животным. Его нельзя убивать», — рассказал агентству директор Гыданского заповедника Вячеслав Берлинский.

Толкает их на преступление против собственной веры и против закона только одно — жажда наживы.

«На черном рынке стоимость одной шкуры белого медведя может превысить годовой доход местного жителя даже в несколько раз», — говорит координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаил Стишов.

Он рассказал, что иногда браконьеры делают это непреднамеренно. То есть аборигены на самом деле могли убить медведя из самозащиты или просто случайно встретить, убить, засолить шкуру и продать позже при возможности. Однако часто охота на животное открывается по заказу.

«Одна шкура может и более миллиона стоить на „черном“ рынке. Но это на рынке. Как правило, заказы поступают через посредников. И местные-то ребята, которые стреляют, все равно копейки получают по отношению к этой сумме. По-разному. Могут и за несколько бутылок водки это сделать», — говорит Михаил Стишов.

Продажа шкуры, как правило, идет через договоренности и посредников. Специалист фонда дикой природы рассказывает, что раньше и в Интернете можно было с легкостью найти соответствующее объявление. Сейчас в Сети встречаются предложения в основном о продаже шкуры канадских медведей. Там охота на них легальна. «Но тут тоже нужно быть осторожным. Под видом канадской шкурки вполне может быть и российская браконьерская. Тут надо изучать документы, проверять это все».

Покупателями такого товара, как правило, являются люди зажиточные. Среди элиты, особенно среди любителей охоты, модно, чтобы шкурка короля Арктики украшала стену или лежала перед камином.

Как все это отразилось на популяции белых медведей на Ямале — пока сказать сложно. Их число в акватории Карского и Баренцева моря не так велико, но эта популяция на сегодняшний день одна из самых малоизученных. WWF совместно с ямальском правительством уже предпринимал попытки восполнить этот пробел. Но сделать это во время двух экспедиций не удалось. Медведей не нашли. В этом году ученые планируют одеть специальные ошейники на медведей в Гыданском заповеднике. Тем временем фонд дикой природы уже задумывается над тем, чтобы активней заняться проблемой истребления белых медведей на Ямале.

«Ямал с Гыданом не были у нас раньше в числе горячих точек. В тех местах, где проблема стояла, какие-то меры мы предпринимаем. Совместно с местными жителями и заинтересованными органами организуем так называемые медвежьи патрули. У нас были предварительные разговоры на эту тему и по Ямалу, но тихо на тот момент все выглядело, и вроде и медведей было мало. И мы как-то успокоились. Но, например, в Ненецком округе тоже когда-то было тихо, а потом как пошли медведи во все населенные пункты. Сейчас будем думать, может, и на Гыдане что-то организовать», — говорит Михаил Стишов.

Он отмечает, что все эти явления усиливаются из-за климатических изменений. Льдов становится меньше. Медведям становится труднее выживать, сложнее добывать пропитание. Поэтому животные все чаще приближаются к людям. Что и подталкивает к убийству животных даже тех, кто раньше об этом не задумывался.