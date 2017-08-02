Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела за незаконную добычу животных, занесенных в Красную книгу. Речь идет шести белых медведях, останки которых нашли волонтеры во время экспедиции на остров Вилькицкого.
В прокуратуре сообщили, что информация о обнаружении останков животных поступила в ОМВД Тазовского района 24 июля. Членами экспедиции «Российский центр освоения Арктики» обнаружены останки шести особей предположительно дикого белого медведя и стреляные гильзы. Но несмотря на наличие состава преступления решение о возбуждении уголовного дела принято не было.
После вмешательства прокурора руководителю ОМВД по Тазовскому району было вынесено требование о устранении нарушения. После этого уголовное дело было заведено. Ход расследования держится на контроле прокуратуры.
Добавим, что это уже не первый случай убийства белых медведей на Ямале. В апреле на острове Вилькицкого также находили останки белого медведя. Тогда браконьер уже успел освежевать животное, чтобы выморозить шкуру. Специалисты отмечали, что на черном рынке шкура краснокнижного полярного зверя стоит от 700 тыс. рублей.