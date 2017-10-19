Ямальские оленеводы массово мигрируют к соседям

18:28 19 октября 2017 0

Ямальские оленеводы сопьются или сведут счеты с жизнью, если потеряют свои стада. Единственный безобидный выход для них - миграция Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале грядут тяжелые годы для местных аборигенов. Природа округа больше не позволяет им заниматься традиционным для коренных народов хозяйством — разведением оленей. Животных стало столько, что мох — природный корм оленей — не успевает расти. Ученые предупреждают о гибели ямальских оленей и масштабной миграции аборигенов в соседние регионы.

На территории Ямале пасется более 700 тысяч оленей. Ученые посчитали, что существующие пастбища могут прокормить не более половины от этого количества. По словам члена-корреспондента РАН Владимира Богданова, в ямальской тундре олени съели почти весь мох, которым они питаются: растение не успевает вырасти. По прогнозам, уже через несколько лет ситуация станет критической и мха не останется, и животные начнут погибать от голода.

Олени поедают ягель в тундре быстрее, чем он успевает расти Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В этом случае под угрозой оказываются все кочевники Ямала — более 16 тысяч оленеводов. Они ведут традиционный образ жизни и передвигаются вместе со стадами по тундре. Олень для них является и средством для заработка, и транспортом, и сырьем для производства одежды, оружия и даже жилья (шкурами оленя покрывают чумы, в которых живут оленеводы).

Активист из числа оленеводов Ейко Сэротэтто приводит пример. В прошлом году оленеводы, потерявшие свои стада из-за вспышки сибирской язвы, были в глубочайшей депрессии. Дело чуть не дошло до массовых самоубийств. Тогда на помощь пришло окружное правительство, которое обеспечило людей новыми оленями. В случае гибели животных из-за истощения пастбищ, помощи будет ждать будет неоткуда.

«Оленеводы — люди ранимые, не смогут перенести такую беду. Сибирская язва по сравнению с грядущей катастрофой рядом не стояла, — говорит общественник. — Скорее всего, начнут пить. Появятся смертники, стоит ждать суицидов».

Однако существует мнение, что оленеводы могут перебраться в соседние регионы. Так, например, ямальских кочевников ждут в соседнем Ненецком автономном округе. Председатель правления Союза оленеводов НАО Владислав Выучейский рассказал «URA.RU», что переговоры уже идут.

В соседнем Ненецком автономном округе острая нехватка оленеводов, а вот ямальские олени там не нужны Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Он отметил, что в НАО не стоит проблема нехватки питания для животных, пастбища загружены примерно на 60-70%. Поэтому ямальским ненцам будет где разгуляться. Однако, прежде всего, там ждут людей, а не животных. «У нас острая нехватка оленеводов на предприятиях. Можно было бы и стада увеличивать, но нет людей, чтобы пасти оленей. Если появятся молодые семьи, желающие переехать к нам, мы их здесь обеспечим оленями, чтобы они могли вести традиционный образ жизни в Ненецком округе», — говорит Выучейский.

Общественник видит ямальскую проблему в том, что местные олени очень маленькие. В НАО же, наоборот, стараются перейти от количества к качеству, улучшая породу и увеличивая массу животных, а не наращивая поголовье больше, чем нужно.

Тем временем власти ЯНАО самостоятельно пытаются решить проблему перевыпаса. Впервые о ней заговорили в прошлом году, после вспышки сибирской язвы. Тогда губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости сокращения поголовья оленей в регионе, но отметил, что насильно забирать животных у оленеводов никто не станет.

В округе разрабатываются пути стимулирования кочевников. Через меры соцподдержки власти пытаются призвать оленеводов самостоятельно принять решение о сокращении. Так, в этом году были изменены правила расчета с оленеводами за мясо во время забойной компании. Теперь кочевники будут получать деньги почти сразу после убоя, а не ждать средств по полгода, когда это мясо будет реализовано. Средства на это получили, сократив размеры субсидий оленеводческим предприятиям на содержание животных.

Кроме того, окружным правительством уже высказывалась идея о необходимости определения нормы поголовья оленей. Исходя из полученной цифры будет рассчитываться и размер господдержки. «К примеру, установят, что на оленевода должно быть 200 оленей и будут рассчитывать размер поддержки максимум на 200 оленей, даже если у оленевода их будет тысяча. Второй путь — если оленевод будет превышать эту норму, он будет, наоборот, терять поддержку и наращивать стадо ему будет просто невыгодно», — говорит инсайдер в правительстве региона.

Какой из путей будет выбран и введут ли вообще эту норму, пока не ясно. По словам собеседника, ямальские оленеводы крайне критично относятся к любым попыткам сокращений поголовья. «Для них исконно сложилось, что чем больше оленей — тем лучше. И убедить их в обратном почти невозможно, — говорит знакомый чиновник. — Сейчас они не понимают даже серьезности угрозы».