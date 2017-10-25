Почему бизнес избегает Курганскую область

22:52 25 октября 2017 0

Иногда бизнесменам оказывается проще уехать из региона, чем договориться с властью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области в последнее время утихли разговоры о том, что бизнес бежит из депрессивного региона к соседям. Налоговики опровергают это позитивной статистикой, а чиновники рассказывают о том, как делают область все более привлекательной для инвесторов. Масла в огонь подлил предприниматель из Тюмени Святослав Пинигин, который рассказал о своем негативном опыте ведения бизнеса в Зауралье. Он напрямую обвинил в коррупции бывшее руководство региона и заявил о давлении, которое на него пытались оказать с помощью уголовных дел.

Губернатор Алексей Кокорин считает одним из важнейших приоритетов внимание к инвесторам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подробную историю своих злоключений в Курганской области Святослав Пинигин разместил на своей странице в Facebook. По его словам, после приобретения в 2011 году котельной в Катайске возглавлявший в то время город Валентин Маслаков потребовал приобрести у его жены салон красоты по цене в три раза выше рыночной. После отказа Пинигина от сделки и обращения в ФСБ, его бизнес не заладился. «МУП „Ремжилсервис“ полностью прекратил расчеты с нами как по старым обязательствам, так и по текущим. Так продолжалось около полугода, пока мы не вышли в суды на банкротство должника. После оказалось, что все активы с МУП выведены, а премий руководству было выдано более 15 млн. рублей. Нам удалось доказать преднамеренное банкротство, имущество на 200 с лишним миллионов было возвращено в МУП, а главу города сняли с должности и осудили. Только в тюрьму он не сел», — пишет Пинигин.

Усугубил ситуацию, по словам предпринимателя, конфликт с тогдашним главой региона Олегом Богомоловым. Пинигин рассказал, что после жесткого разговора с губернатором на него было заведено сразу пять уголовных дел. «У нас ушло почти два года, чтобы в суде признать четыре из пяти уголовных дел возбужденными незаконно, а по пятому доказать свою невиновность», — рассказал Пинигин. При этом он отметил, что в итоге потерял на сделке 45 млн рублей.

С бизнесменами зауральские власти пытаются наладить диалог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В разговоре с «URA.RU» Пинигин напомнил, что у него есть и другие интересы в Курганской области. Так, ему до сих принадлежит отрезок газопровода в Мишкино, с которого, по мнению предпринимателя, он недополучает доход. «Я пишу в прокуратуру, мне отвечают, что меня грабят законно», — возмущается бизнесмен.

Валентин Маслаков, который сейчас является пенсионером, в разговоре с «URA.RU» заявил, что не помнит подробности тех лет. Экс-губернатор Олег Богомолов оказался недоступен для комментариев. Комментируя ситуацию с газопроводом, власти Мишкино ранее называли предпринимателя шантажистом, а руководство ООО «Газпром газораспределение Курган» заявляло о накопленных Пинигиным долгах.

Не согласен с оценкой руководитель ООО «Уралкотел» Леонид Бычков — в его управлении сейчас находится больше половины районных котельных в Зауралье. «Прекрасно у нас складываются отношения с курганскими властями, но есть проблемы с представителями федеральных структур. Я работаю в четырех регионах — Курганской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В Курганской давление самое сильное», — оценил предприниматель. По его словам, наиболее жесткие требования предъявляет Роспотребнадзор, есть придирки и от прокуратуры. Тем не менее Бычков заявляет, что не планирует сворачивать бизнес в Зауралье.

Некоторые бизнесмены обвиняют в перегибах федеральные структуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Еще один собеседник агентства попросил сохранить его имя в тайне, несмотря на то, что уже покинул Курганскую область и перевел свой бизнес в один из северных регионов. «Надоела эта мелочность, когда средние чиновники оказываются важнее, чем их руководство, и бесконечными придирками сводят с ума. Я уже полмиллиона готов заплатить, а оказывается, нужна дополнительная экспертиза за 7,5 тысяч рублей», — поделился он своими эмоциями от взаимодействия с зауральскими властями.

По мнению предпринимателя, большое давление на бизнес оказывает налоговая служба. «Сейчас они отчитываются о дополнительных поступлениях в бюджет, но это фикция, потому что реальных денег у предпринимателей нет, одни долги», — отмечает собеседник агентства. По его словам, гораздо комфортнее работать в более богатом регионе, где его предприятие считается мелким и особого внимания контролирующих структур не вызывает.

«Очень сложно преодолеть шлейф старых проблем, когда предприниматели вспоминают негативный опыт четырех-пятилетней давности. Однако все кардинально изменилось, — уверен директор департамента экономического развития Курганской области Сергей Чебыкин. — Губернатор во главу угла ставит работу с инвесторами — это один из важнейших показателей эффективности работы глав. Любой сбой воспринимается как ЧП». Он заявил, что готов лично выслушать все претензии от Святослава Пинигина и разобраться в ситуации.