Супруга известного курганского промышленника обвинила мужа в педофилии

20:11 21 ноября 2017 0

В обвинение, выдвинутое против родного отца, трудно поверить Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Шадринска обвиняет своего мужа, известного горожанина, в сексуальных домогательствах к собственной малолетней дочери. От подробностей преступления, которые описывает мать девочки, становится не по себе. Однако супруг заявляет, что все это жена придумала, чтобы завладеть его финансами.

Николай Поцелуев (фамилия изменена в целях защиты интересов несовершеннолетних) известен в Шадринске как руководитель одного из заводов, обанкротившихся несколько лет назад. После этого мужчина работал какое-то время в европейской части России, но вернулся в Шадринск к своей семье — жене Татьяне и троим детям.

Неладное, по словам Татьяны, она заподозрила полтора года назад, когда ей стали жаловаться воспитатели детсада на странное поведение ее четырехлетней дочери. «Рассказывали о неприличных жестах, ее замкнутости. Я не верила, обижалась. Потом мы обратились к врачу, потому что девочка не могла сходить в туалет около девяти часов, и тут все выяснилось», — рассказала Татьяна. По ее словам, она тут же обратилась в правоохранительные органы и передала все доказательства, в том числе трусики девочки с подозрительными пятнами.

«У меня есть запись, как ребенок на диктофон рассказывает, в какие игры она играла с папой. Как описывает его детородный орган», — добавляет женщина.

Она отмечает, что сразу после этого Николай был задержан. Однако его доставили домой буквально через полтора часа. «За это время следователь успел опросить его, а специалист — провести психофизиологическую экспертизу влиятельному человеку», — отмечает Татьяна. По ее словам, с тех пор она с дочерью и старшими мальчиками живет у своих родителей и пытается добиться наказания мужу.

Семейная жизнь у родителей трех детей не заладилась Фото: Максим Егоров © URA.RU

Татьяна жалуется, что дело всеми возможными способами затягивали — только следственная группа сменилась семь раз. Сейчас материалы расследования уже второй раз переданы на утверждение в прокуратуру. «Я буквально каждый месяц жаловалась президенту, руководству следственного комитета — только благодаря этому как-то продвигалось расследование», — отмечает жительница Шадринска.

Она надеется, что дело все же будет передано в суд, несмотря на то, что многие доказательства в процессе следствия, по ее словам, были утрачены. Так, женщина утверждает, что были подменены трусики ребенка. «Если муж снимает со счета крупную сумму денег, потом заходит с полной сумкой на допрос, а выходит с пустой — какие еще нужны доказательства», — говорит она. Однако в официальном ответе руководство регионального следственного комитета пишет, что не нашло нарушений в действиях подчиненных в Шадринске и Катайске, куда затем передали дело.

Известный житель Шадринска Николай в разговоре с «URA.RU» пояснил, что является жертвой оговора. «Она полтора года устраивает провокации, настраивает детей против меня. Дочь научена ей. С каждым разом там такое возникает! Господи, я бы давно застрелился, если бы хоть бы грамм от этого был правдой», — говорит Николай.

По его словам, это нужно Татьяне, чтобы устранить его и распоряжаться имуществом — несколькими квартирами, коттеджем с баней и недвижимостью в Болгарии.

Татьяна, в свою очередь утверждает, что не имеет корыстного интереса, поскольку еще в 2015 году супруги заключили договор, по которому все имущество отходит ей. Однако Николай называет этот договор недействительным и предполагает, что в нем могут быть подменены некоторые страницы.

Получить оперативных комментариев о ходе расследования дела в пресс-службе областного следственного комитета «URA.RU» не удалось. После того, как старший помощник руководителя ведомства Людмила Половникова пообещала уточнить эту информацию, она перестала отвечать на звонки.