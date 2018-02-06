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Судья из ХМАО потребовала от Бастрыкина наказать его следователей
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Главные новости Югры
18:30  06 февраля 2018 0

Судья из ХМАО потребовала от Бастрыкина наказать его следователей

Подтвердились подозрения родителей погибших спортсменов. И приговоры вынесли не всем
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Главе СКР Александру Бастрыкину придется теперь реагировать на постановление суда из ХМАОФото: Kremlin.Ru
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Неожиданный поворот в резонансной трагедии с погибшими детьми в аварии в ХМАО — судья Ханты-Мансийского районного суда Людмила Блашкова не только признала недоработки следователей, но и потребовала привлечь к ответственности сотрудников СКР. Соответствующее постановление судья из Югры внесла в адрес главы следственного комитета Александра Бастрыкина, что подтвердили «URA.RU» в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда.

По данным суда, следователю Четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СКР во время расследования поступали многочисленные сообщения о новых деталях уголовного дела. Сыщику, например, говорили о необходимости привлечь в качестве фигуранта Вадима, брата Раиля Саитханова — это его грузовик во время ДТП разорвал автобус с детьми.

Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, полковник, погон
«Люди в погонах ничего не сделали», — говорила про работу следователей Софья Саморукова, чья внучка пострадала в аварии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации источников «URA.RU», дело вел Василий Кошкаров — ему поступали также обращения о необходимости проверки на предмет халатности действий должностных лиц югорской полиции, окружного департамента физической культуры и спорта, чиновников Нефтеюганска, сотрудников Федерального управления автомобильных дорог «Урал». Все эти обращения сыщик даже не стал регистрировать, и они не были рассмотрены в ходе досудебного разбирательства.

На основании этих фактов суд вынес в адрес главы СКР частное постановление о необходимости устранить допущенные нарушения и привлечь к ответственности виновных. Фактически, подтвердилось то, о чем родители пострадавших и погибших детей говорили с самого начала: расследование уголовного дела, поставленное на личный контроль Бастрыкина, велось спустя рукава.

«Тарасова, по сути, просто на свободе оказалась. Зайнуллину и Сидоруку дали на двоих меньше трех лет. Нам еще тогда показалось странным, что следователи на Генпрокуратуру кивают, хотя, очевидно, расследование вели в следственном комитете», — рассказывает на условиях анонимности один из родителей.

Обломки автобуса ДТП ХМАО, Спецстоянка ХМАО, спецстоянка
Водителя второго грузовика могли привлечь в ответственности — но из-за следователя это сделано не было
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обратиться в Генпрокуратуру родственникам жертв аварии советовал сам Бастрыкин во время последнего визита в ХМАО. Но еще до этого представитель ГСУ СКР Юрий Тютюнник говорил родителям, что виновата позиция надзорного ведомства. Это же было отражено в одном из релизов СКР, где напрямую говорилось: именно прокуратура мешает следствию. «Начиная со стадии возбуждения уголовного дела и далее в ходе его расследования надзирающий прокурор не соглашался с мнением следствия. Так, на первоначальной стадии прокурор не соглашался с возбуждением уголовного дела, хотя только рамки полноценного расследования позволяют в полной мере установить истину», — заявляла официальный представитель СКР Светлана Петренко, комментируя уголовное дело по ДТП в ХМАО.

В главном управлении СКР на звонки корреспондента агентства не ответили. Официальный представитель Четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) Эрнст Кочетков заявил, что находится в командировке и не может ничего комментировать.

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Почему близкие жертв трагедии в Югре удивлены решением следкомитета

Найденные нарушения в работе следователя Василия Кошкарова поставили под удар и карьеру его руководителя — Руслана Ибиева, которого еще осенью 2017 года Бастрыкин отстранил от управления Четвертым следственным управлением ГСУ СКР. Как ранее сообщало «URA.RU», в ведомстве решается вопрос об отставке Ибиева — Александр Бастрыкин определится с судьбой главного следователя УрФО после проведения проверки.

Напомним, 4 декабря 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском столкнулись грузовик и автобус с детьми из Нефтеюганска. Водитель грузовика Раиль Саитханов по приговору суда проведет в колонии общего режима 6 лет и 9 месяцев. Водителю автобуса Марату Зайнуллину судья назначил 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима, представителю владельца автобуса Александру Сидоруку — 1 год и 3 месяца. Директора спортшколы «Сибиряк» Ирину Тарасову, чьи воспитанники погибли в аварии, направили на исправительные работы сроком на 11 месяцев — причем в это наказание ей зачли домашний арест, так что после вступления решения суда в законную силу она окажется на свободе.

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