Какие политические скандалы прогремят 19 марта

11:41 16 февраля 2018 4

Свердловские оппозиционеры соблюдают мораторий, но ждать им осталось недолго Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще в конце 2017 года всех конфликтовавших свердловских политиков настоятельно попросили заключить временное перемирие на период президентской кампании. Обсуждение всех спорных вопросов перенесено, в информационной повестке остались лишь позитивные поводы. Любые резкие заявления объявлены нежелательными. Но скрытые конфликты никуда не делись. Уже 19 марта они снова напомнят о себе. «URA.RU» выяснило, в каких свердловских городах обострится политическая ситуация

Политический мир в Артемовском закончится

Наиболее неожиданным для свердловских элит станет продолжение политического противостояния в Артемовском. До осени 2016 года группа представителей местной элиты, объединившаяся вокруг известного журналиста и депутата Александра Шарафиева, конфликтовала с поддерживавшимся областными властями экс-мэром Ольгой Кузнецовой. В ход шли политические заявления, демарши и митинги. Местная дума многие месяцы находилась в состоянии коллапса — поправки в устав муниципалитета об отмене прямых выборов главы города были приняты только с пятнадцатой попытки, оказалось под угрозой принятие местного бюджета. Информационной площадкой для оппозиции стала возглавляемая Шарафиевым газета «Егоршинские вести».

Александр Шарафиев был одним из главных политиков в Артемовском Фото: Из архива семьи Шарафиевых

Конфликт прекратился в 2016 году, когда пост главы занял Андрей Самочернов, считавшийся протеже Александра Шарафиева. Сторонники журналиста получили большинство мест в новом составе думы. После этого руководители муниципалитета наладили отношения с областными властями, свелись к нулю внутренние разногласия.

Утихшие проблемы возобновились после скоропостижной смерти Шарафиева. Источники «URA.RU» сообщают, что глава Андрей Самочернов отдалился от приведшей его во власть команды, сделав вместо этого ставку на известного в городе бизнесмена и независимых политиков. Нарастающий конфликт проявился в ходе подготовки к намеченным на 15 апреля довыборам трех депутатов местной думы. Самочернов не стал поддерживать бывших соратников, заявив о выдвижении собственных протеже — экс-депутата, казака Геннадия Виноградова, бизнесмена Владимира Вахрушева и руководителя лыжной базы «Снежинка» Дмитрия Сухарева.

Андрей Самочернов уверен, что у него все под контролем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Помимо предвыборного нарастает и информационно-политическое противостояние. На страницах «Егоршинских вестей» вновь начали появляться критикующие мэрию материалы. В числе наиболее острых вопросов — плохая работа котельной в поселке Сосновый бор, на ремонт которой лишь недавно было потрачено порядка 10 миллионов рублей, и промерзание на этой неделе водопровода в селе Большое Трифаново, из-за чего был закрыт местный детский сад. «В городе растет недовольство, вызванное конкретными действиями главы. На этом фоне скоро всем покажется, что Кузнецова была идеальным мэром. Конфликт после 18 марта будет неизбежен», — отметил сторонник Шарафиева.

Мэр Андрей Самочернов пояснил «URA.RU»: «Все слова про конфликт надуманны. Есть отдельные попытки нагнетать ситуацию, но в целом она под контролем. К нам пошли деньги из области. Есть отдельные депутаты, отстаивающие личные интересы, но это не значит, что вся наша дума ушла в противостояние. Сейчас мы добираем кандидатов, которые после победы на выборах будут приносить пользу городу».

В Верхотурье возобновятся митинги

Схожий скрытый конфликт разворачивается в Верхотурье. Он протекает в двух плоскостях. Во-первых, часть местной элиты продолжает бороться против завышенных, на их взгляд, тарифов на тепло, поставляемого в жилые дома котельной «УралТЭК». Ранее по данному вопросу в городе уже проходили митинги, однако кардинально ситуация не изменилась. Предстоящей весной акции протеста могут повториться. «Люди не получили ответов. По этому поводу зреет недовольство, которое может проявиться после 18 марта в любой момент», — сообщил «URA.RU» депутат местной думы Александр Зыков.

Алексей Лиханов готов к политической борьбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но более значимым для муниципалитета является раскол в местной элите. Часть представителей команды, помогавшей главе Алексею Лиханову занять мэрский пост (в том числе, поддержавшей его инициативу об отставке бывшего сити-менеджера Василия Сизикова), посчитала, что он отвернулся от бывших союзников. В связи с этим в думе неизбежен раскол.

Алексей Лиханов заявил «URA.RU», что готов к новым конфликтам и не считает их существенными: «Противостояние будет. Отдельные депутаты этого даже не скрывают. Они найдут, где, когда и за что зацепиться. Сейчас для меня важнее другое — мы продолжаем разгребать оставшиеся после Сизикова проблемы и развивать город».

В Гарях распустят думу

Бурные политические события развернутся после 18 марта в поселке Гари. Депутаты местной думы почти полгода не могут выбрать главу города. Один конкурс по избранию мэра был сорван. В рамках проходящего в эти дни второго конкурса депутаты отказываются поддержать кандидата от областной власти Андрея Гайдукова.

Источник «URA.RU» сообщает, что недавно приезжавшие в поселок региональные чиновники предупредили гаринских депутатов, что, в случае дальнейшего бездействия муниципальной думы она будет распущена. Но гаринские оппозиционеры пока не восприняли эти слова всерьез.

Союз власти с оппозицией в Верхней Салде будет расторгнут

На грани обострения политическая ситуация в Верхней Салде. На выборах в местную думу в сентябре 2017 года триумф одержала оппозиция — ее представителям досталось 9 из 20 мандатов. После этого оппозиционеры получили значимые посты, муниципальные власти начали с ними совместную работу. Однако спустя всего несколько месяцев мирное соглашение оказалось под угрозой разрыва.

Союз власти и оппозиции в Верхней Салде оказался кратковременным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местный политик увидел первые признаки нарастания напряженности в том, что отдельные оппозиционные депутаты поставили вопрос о необходимости банкротства местного АТП. Часть обслуживаемых предприятием маршрутов являются прибыльной, и близкие к этим депутатам бизнесмены хотели бы получить право на их обслуживание. Против данной инициативы выступили и представители мэрии, и часть оппозиционеров. Спор грозит затянуться и перейти в политическую плоскость. Еще одним способным расколоть думу вопросом станет обсуждение банкротства МУП «УЖКХ».

На этом фоне глава города Михаил Савченко готовит новую структуру администрации, которая может стать неприятностью для ряда представителей городской власти. Пресс-секретарь администрации Верхней Салды Владимир Мальцев воздержался от комментариев. Он пояснил, что находится на больничном и не владеет оперативной информацией о ситуации в мэрии и гордуме.

В Качканаре профсоюзы объединились с оппозицией

Новый поворот наметился на стартовавших выборах депутатов Качканарской гордумы. Как сообщил «URA.RU» местный политик, лидер профкома Качканарского ГОКа Анатолий Пьянков выступил с официальным заявлением, что его представители будут активно участвовать в кампании. Организовывавший ранее акции протеста профлидер косвенно подтвердил, что профсоюзники поддержат главу города Сергея Набоких. Мэр уже много лет находится в противостоянии с большей частью депутатов местной думы. Источник агентства предупреждает, что этот союз грозит новыми конфликтами как до, так и после дня выборов

Влияние Носова ослабло, против него начались провокации

Наименее очевидный конфликт тлеет в Нижнем Тагиле. Члены команды главы города Сергея Носова еще в сентябре 2017 года уступили все значимые посты в местной думе представителям градообразующих предприятий. В результате мэр потерял единоличный контроль над городским парламентом и вынужден с тех пор консультироваться по всем значимым вопросам с промышленниками.

На этом фоне в городе неизвестные начали политические провокации против мэра. В частности, в феврале местные информационные порталы запустили сообщение, что Сергей Носов якобы подверг резкой критике руководителей одного из промышленных предприятий. Сообщалось, что мэра оскорбило отсутствие представителей предприятия на митинге в честь 85-летия битвы под Сталинградом. Местные политики увидели в этом признак предстоящего обострения политической ситуации в городе.

«Это вранье», — пояснил «URA.RU» руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда. — На этом мероприятии были представители всех предприятий. Что касается городской думы, то у нас с самого начала не было с ней конфликтов. Нет их и сейчас».