В четверг, 12 октября, в Екатеринбурге, в похоронном зале «Вознесенье» состоялось прощание с главным редактором издания «Егоршинские вести» Агзамом (Александром) Шарафиевым. На церемонию пришли несколько сотен человек — его друзья и коллеги из Артемовского, екатеринбургские журналисты, свердловские политики, родные и близкие.
С траурными речами выступили экс-владелец газеты «Комсомольская правда-Урал» Дмитрий Усачев, директор представительства «Российкой газеты» в Екатеринбурге Сергей Салыгин, его зам Елена Овчинникова, мэр Артемовского Андрей Самочернов, председатель местной думы Константин Трофимов. «Хотя Шарафиев не общался с Путиным, он был самым активным участником проектов ОНФ, — сказала на прощании Жанна Рябцева, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области. — Его кончина — утрата не только для для Артемовского, но и для всей страны.
Депутат Артемовской городской думы, главный редактор газеты «Егоршинские вести» Агзам (Александр) Шарафиев скончался в ночь на 9 октября. Еще 5 октября его госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу. Точную причину смерти, как и диагноз, медикам установить пока не удалось. Родные Шарафиева вспоминают о покушении на него, произошедшем в марте 2017 года, когда возле дома редактор обнаружил растяжку с гранатой.