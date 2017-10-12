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Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:47  12 октября 2017 0

«Это утрата для всей страны». В Екатеринбурге простились с легендарным депутатом-журналистом

Церемония прощания с Шарафиевым. Екатеринбург
На прощание с ним приехало несколько сотен человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

В четверг, 12 октября, в Екатеринбурге, в похоронном зале «Вознесенье» состоялось прощание с главным редактором издания «Егоршинские вести» Агзамом (Александром) Шарафиевым. На церемонию пришли несколько сотен человек — его друзья и коллеги из Артемовского, екатеринбургские журналисты, свердловские политики, родные и близкие.

С траурными речами выступили экс-владелец газеты «Комсомольская правда-Урал» Дмитрий Усачев, директор представительства «Российкой газеты» в Екатеринбурге Сергей Салыгин, его зам Елена Овчинникова, мэр Артемовского Андрей Самочернов, председатель местной думы Константин Трофимов. «Хотя Шарафиев не общался с Путиным, он был самым активным участником проектов ОНФ, — сказала на прощании Жанна Рябцева, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области. — Его кончина — утрата не только для для Артемовского, но и для всей страны.

Депутат Артемовской городской думы, главный редактор газеты «Егоршинские вести» Агзам (Александр) Шарафиев скончался в ночь на 9 октября. Еще 5 октября его госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу. Точную причину смерти, как и диагноз, медикам установить пока не удалось. Родные Шарафиева вспоминают о покушении на него, произошедшем в марте 2017 года, когда возле дома редактор обнаружил растяжку с гранатой.

Андрей Гусельников
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