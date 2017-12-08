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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:02  08 декабря 2017 0

Свердловский мэр сбежал со своих перевыборов. Его коллега из другого города проиграл кампанию

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, стела, гари
В маленьком свердловском поселке кипят нешуточные политические страстиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Гаринском городском округе сорваны выборы главы муниципалитета. Как сообщили «URA.RU» в местной думе, депутаты проголосовали против всех трех предложенных им кандидатов — действующего мэра Александра Лыжина, а также двух его конкурентов — Константина Рычкова и Ильи Сорокина.

По словам осведомленного источника «URA.RU», думцы были готовы проголосовать за другого близкого к ним претендента — педагога Николая Ганина, однако его не поддержали ни областные власти, ни представители конкурсной комиссии. В итоге, Гаринская гордума объявила новый конкурс. Повторное выдвижение начнется в ближайшие дни.

Неожиданный поворот наметился и в выборах главы Сосьвы. По словам местного депутата, действующий мэр Алексей Сафонов не явился на второй этап конкурса. В связи с этим к намеченному на 14 декабря голосованию допущены всего два кандидата — бывший сити-менеджер Геннадий Макаров и экс-заместитель главы администрации Сосьвы Артем Киселев.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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