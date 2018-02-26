19:03 26 февраля 2018 1

Пока многодетная мать находилась в полиции, ее семеро детей были предоставлены сами себе Фото: Pixabay.com

19 декабря 2017 года, в семь часов вечера, сотрудники полиции Тюмени увели из дома беременную многодетную мать Санат Ф. (имя по просьбе женщины изменено). В частном доме с печным отоплением остались семеро детей от 12 лет до одного года — без наблюдения взрослых.

Как сообщила «URA.RU» Санат Ф., сотрудники полиции пообещали, что у нее проверят документы и она вернется обратно: «Двое человек в форме увезли меня на служебном автомобиле в бокс на улице Максима Горького. Я оставила дома телефон детям, чтобы они могли позвонить знакомым, если вдруг что-то произойдет».

Мать не вернулась ни утром, ни днем, поэтому старшая дочь пошла к знакомым, которые накормили и успокоили детей. Они же вызвали одного из отцов детей (их двое), который в настоящее время с семьей не проживает. Мать семейства отпустили только к 20 часам следующего дня.

Как рассказала Санат, она более суток провела в «боксе», где ее кормили печеньем и дошираком. А семеро детей это время находились в небольшом доме с печным отоплением.

Женщина уточнила, что ее просили не сообщать, где она находилась: якобы ее нахождение в учреждении полиции зафиксировано не было.

Гражданку Таджикистана, скорее всего, вышлют из России с семьей. Но пока ей приходится трудно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санат Ф. проживает в Тюмени более 12 лет. За это время она родила восемь детей и сейчас находится на седьмом месяце беременности. У нее имеется паспорт гражданки Таджикистана и разрешение на временное проживание на три месяца. Перспектив законно легализоваться в Тюмени практически нет. «Мне предлагали посредники оформить документы на российское гражданство, но просили за работу 70 тысяч рублей. Таких денег у меня нет», — рассказывает многодетная мама.

Сегодня Санат не работает. «Никто при таком сроке беременности не берет. Какие-то деньги возвращают с прежнего места работы, помогают знакомые. У детей еда есть», — рассказывает женщина. Одеждой и продуктами помогает общественная организация многодетных семей Тюменской области «Радость».

По словам Елены Майсюк, председателя общественной организации многодетных семей «Радость», в Таджикистане у Санат никого нет, отправить ее туда с детьми значит обречь на нищее существование: «Она действительно не смогла оформить в Тюмени документы, не получает никакой помощи от государства, но заботится о своих детях, — говорит Майсюк. — То, что сотрудники полиции увели женщину из дома, оставив без присмотра семерых малолетних детей — это беззаконие. Хорошо, что на улице было не минус 40. Иначе дети бы просто замерзли».

Степанов утверждает, что женщина нарушила закон и может быть депортирована Фото: Николай Бастриков © URA.RU

У всех детей Санат есть свидетельства о рождении. Трое старших посещают школу, младшие находятся дома, поскольку документов для того, чтобы оформить их в детский сад, у многодетной мамы нет. Также дети не получают постоянную медицинскую помощь, поскольку нет законных оснований, чтобы оформить страховые полисы. Папы детей (их двое) также не являются гражданами Российской Федерации.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, ситуация с Санат Ф. ему известна: «Мы писали ходатайство в миграционную службу, в котором просили принять многодетную маму и разъяснить ей ее права. Также мы обратились в Фонд медицинского страхования с просьбой оформить полисы на детей — чтобы они смогли получать постоянную, а не только экстренную медицинскую помощь. В первую очередь за детей несут ответственность родители. Их задача — легализовать проживание детей. А в настоящий момент эта женщина нарушает закон Российской Федерации».

Степанов не исключает вероятности того, что по решению суда женщину могут депортировать из страны вместе с детьми: «Мы не можем разлучить семью».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области не смогли пояснить подробности ситуации и попросили направить официальный запрос для проверки изложенных фактов. Ответ на запрос пока не получен.