Мэры Ямала завели Instagram по заданию губернатора. Вышло экзотично

Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз лучше всех внял указаниям губернатора Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов напомнил подчиненным о своем задании мэрам — осенью 2018 года он поручил им создать личные профили в популярных соцсетях для общения с жителями. 27 мая, спустя полгода, на пресс-конференции в Ноябрьске глава региона заявил о значимости социальных сетей для госслужащих. Один из журналистов спросил у Артюхова, надо ли главам муниципалитетов заводить страницы в Instagram и «ВКонтакте» по примеру губернатора. Артюхов ответил: «По-моему, уже создали все. Я немного поглядываю, чтобы именно так все было». Но, как выяснило «URA.RU», два мэра игнорируют задание губернатора, а некоторые выполняют поручение недобросовестно.

Дмитрий Артюхов имеет страницы в социальных сетях Instagram (27,2 тыс. подписчиков) и «ВКонтакте» (почти 5,5 тыс. подписчиков). Из 13 глав ямальских муниципалитетов по примеру губернатора аккаунты в двух соцсетях завели мэр Муравленко Александр Подорога, мэр Лабытнанги Марина Трескова, глава Пуровского района Андрей Нестерук и глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

Instagram — самая популярная соцсеть у чиновников Ямала. «URA.RU» составило рейтинг мэров с учетом количества их подписчиков Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU

Больше половины (11 из 13 мэров) сейчас уже зарегистрированы в Instargam. При этом глава Приуральского района Иван Сакал в соцсети числится лишь формально: у него нет ни одной записи в Instagram, а его аудитория — 127 подписчиков (меньше всех среди ямальских мэров в рейтинге подписчиков в Instagram). Наибольшим числом фолловеров может похвастаться мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз — 5 510 подписчиков. В публикациях профиля он по примеру Артюхова не только поздравляет жителей с календарными праздниками, но и рассказывает истории успеха земляков в окружных и всероссийских конкурсах. В среднем записи Костогриза собирают от 150 до 500 лайков. В комментариях под записью у него есть как критические замечания, так и хвалебные отзывы. Это показательно, так как у некоторых его коллег комментарии под записями в соцсети вообще закрыты (например, у Нестерука).

Второе место в мэрском instagram-рейтинге занимает глава Ноябрьска Алексей Романов (2430 подписчиков). Долгое время самой поздней публикацией в ленте мэра было поздравление с 9 Мая, но спустя две недели молчания он вновь стал публиковать посты. Комментариев под ними практически нет. В пресс-службе мэрии Ноябрьска корреспонденту «URA.RU» заявили, что вести аккаунт в социальной сети мэру никто не помогает: «Он все делает сам».

Мэр Губкинского Андрей Гаранин самостоятельно выбирает контент для своих аккаунтов в соцсетях Фото: пресс-служба мэрии Губкинского

В администрации Губкинского, чей глава Андрей Гаранин занимает третье место в рейтинге, отметили, что руководитель очень серьезно относится к возможностям соцсетей. «Конечно, фото и видео он сам не снимает (это делает пресс-служба), а вот темы он предлагает. Он сам пишет ответы жителям на все вопросы», — рассказали в мэрии.

При этом Гаранин, как и еще шесть его коллег, не зарегистрирован во «ВКонтакте». У тех же, кто присутствует в «ВК» (5 из 13 глав), есть свои недочеты. Так, у главы Тазовского района Василия Паршакова на личной странице есть лишь одно фото, а сам руководитель был в сети последний раз 15 мая. Контент (фото, текст и видео) в профилях Нестерука и Фишера полностью копирует посты в Instagram.

В качестве удачного примера работы с соцсетями специалист агентства «ПЛАН-Медиа» Роман Чурбанов привел страницу мэра Лабытнанги Марины Тресковой во «ВКонтакте» и главы Шурышкарского района Андрея Головина — в Instagram. «Трескова публиковала свои личные мысли и переживания. Открыты не только комментарии, но и стена. Люди шлют ей не жалобы, а поздравляют и благодарят. Увы, она почти перестала его вести. Андрей Головин не стесняется представать не рафинированным чиновником, а человеком на велосипеде, в кафе, в обнимку с женой. Люди это ценят», — уточнил он.

У двоих — мэра Салехарда Ивана Кононенко и главы Ямальского района Андрея Кугаевского — нет аккаунтов ни в одной из соцсетей.

В пресс-службе администрации Ямальского района корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что Кугаевскому не нужен личный аккаунт в Instagram или во «ВКонтакте», так как всю информацию о деятельности администрации пресс-служба публикует в группе «Мой Ямальский район» («ВКонтакте»). В мэрии окружной столицы уточнили, что аккаунты Кононенко «в процессе создания».

Эксперты уверены, что аккаунты в разных соцетях помогают чиновникам распространять свое влияние на самую широкую аудиторию Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Чурбанов считает, что мэрам, которых еще нет в соцсетях, в ближайшее время стоит ждать звонков по линии профильных департаментов. По его словам, сотрудники мэрии скоро в срочном порядке начнут создавать профили. «В общем, получится не очень: лучше не вести Instagram вообще, чем вести из-под палки», — отметил эксперт. Он уточнил, что ямальским мэрам еще предстоит разобраться, для чего нужны соцсети и как их вести. «В самом распространенном случае их контент представляет из себя пресс-релизы с общими фотографиями. В социальных сетях люди ждут от чиновников не отчета. Им прежде всего важно понять, что за человек руководит их городом: что он любит, что думает о происходящем, какие у него ценности», — отметил эксперт.

Пиарщик Платон Маматов считает, что руководители ямальских городов и районов зря недооценивают площадки социальных сетей. «Нет ничего сложного в том, чтоб завести страничку и поддерживать минимальную активность в нескольких соцсетях: в „Одноклассниках“, „ВК“ или YouTube. Чем больше у тебя площадок, тем лучше ты индексируешься в поисковиках. Часто забывают, что сейчас YouTube — соцсеть № 1 в России по посещаемости. На Севере очень мало ютуберов, и там можно стать популярным за счет того, что ты на этой территории один такой. Эта возможность очень сильно упускается», — отметил эксперт.

В пресс-службе окружного правительства корреспонденту «URA.RU» сообщили, что аккаунты в соцсетях губернатор рекомендовал создавать главам еще летом 2018 года. «Речь шла не о персональных аккаунтах каждого из глав, а скорее о необходимости муниципальной власти использовать все современные инструменты коммуникации для общения с жителями и получения от них оперативных сигналов о проблемах городов и районов», — сообщили в пресс-службе. Там также уточнили, что к осени официальные аккаунты в самых популярных соцсетях среди ямальцев («ВК», «Инстаграм», «ОК») были созданы во всех 13 муниципалитетах. «Сейчас эти аккаунты активно работают с вопросами и обращениями людей, в том числе с теми, которые поступают в комментарии губернатору», — уточнили в правительстве.