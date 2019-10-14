Громкие коррупционные дела ждут Курганскую область

В Кургане от СК ожидают новых резонансных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

С приездом в Курганскую область нового руководителя следственного управления СК России Богдана Францишко в регионе завершилось формирование новой команды силовиков. На это потребовался год. Стиль работы руководителей силовых структур, прибывших в Курган, дает основания полагать: в ближайшее время в Зауралье появятся новые резонансные дела, связанные с коррупцией.

Богдан Францишко уже успел познакомиться с новым коллективом Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области

Про прибывшего в Зауралье нового главного следователя бывшие коллеги отзываются комплиментарно. «Принципиальный и порядочный человек. Трудоголик. Старается все решать без внутренних конфликтов», — рассказал о Францишко собеседник «URA.RU», который общался с бывшими коллегами нового главы курганского СК. Эту характеристику подтвердили сотрудники главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, где Францишко руководил управлением по расследованию особо важных дел. «Отдает себя полностью службе и коллективу», — поделилась старший помощник руководителя крымского ГСУ СК РФ Ольга Постнова.

«Францишко работал в крымском СК пять лет. За это время в регионе возбуждено множество уголовных дел, связанных с коррупцией, задерживались крупные чиновники», — отметил один из собеседников «URA.RU».

Так, в апреле был объявлен в розыск по делу о взятках бывший зампредседателя Совета министров Крыма Владимир Серов. До этого по восемь лет тюрьмы получили за взятки экс-глава администрации Керчи Сергей Писарев и экс-глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков.

За год в Курганской области полностью поменялось руководство силового блока. На фото справа — новый главы ГУ МВД Зауралья Дмитрий Свинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В начале октября бывший высокопоставленный полицейский крымского города Алушта приговорен к восьми годам колонии за неоднократные взятки от местного бизнесмена. Несколько дней назад стало известно, что управление по расследованию особо важных дел, которое возглавлял Францишко, передало в суд уголовное дело экс-главы администрации Ленинского района Республики Крым.

«Скорее всего, новый начальник будет больше внимания уделять той сфере деятельности, в которой привык работать сам. Это борьба с коррупцией и особо важные дела. В Кургане много нерешенных вопросов, он найдет, чем заняться», — предположил один из источников агентства. Инсайдер отметил, что у силовиков осталось много вопросов к предыдущей команде руководителей, сформированной при экс-губернаторе Алексее Кокорине. «Не исключено, что за последний год могли появиться вопросы и к кому-то из новой команды», — добавил он.

Инсайдеры считают, что с приходом Францишко в руководстве СУ СК России по Курганской области вероятны кадровые перестановки. «Это в порядке вещей, когда новый начальник назначает на ключевые должности тех, с кем привык работать, кому доверяет», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе крымского ГСУ СК РФ получить комментарии не удалось. «Мы не уполномочены отвечать на такие вопросы, поскольку он теперь руководитель следственного управления по Курганской области», — заявили в ведомстве. В зауральском следственном управлении СК России также отказались комментировать возможные кадровые назначения и перестановки.

Активная работа поможет Богдану Францишко быстрее получить генеральские погоны, считают в Зауралье Фото: Вадим Ахметов

Полковник Францишко стал последним руководителем силового ведомства, прибывшим в Курган в рамках обновления «клуба генералов». Началось оно в октябре 2018 года, когда в регион перевели нового начальника управления ФСБ России Исмаила Раджабова. Уже спустя месяц за взятки арестовали бывшего замгубернатора Зауралья Романа Ванюкова. Спустя год его уголовное дело передано в суд, экс-чиновнику грозит до 22,5 года лишения свободы. В апреле в Курган прибыл новый начальник областного УМВД Дмитрий Свинов, сменивший на этом посту ушедшего на повышение в Москву Олега Ильиных. В июне в должность вступил и новый прокурор региона Андрей Назаров. В «клубе зауральских генералов» с ноября 2018 года пустовало лишь кресло начальника местного следственного управления СК России.

Незадолго до прибытия Францишко стало известно о новом резонансном уголовном деле: бывшего главу Кетовского района (так называемой «курганской Рублевки») Александра Носкова обвинили в превышении полномочий при строительстве водопровода в селе Кетово. «Это явно не последнее громкое дело в Кургане. Когда Францишко вернется с учебы в Москве, ему нужно будет зарабатывать себе баллы, чтобы быстрее получить звание генерала. Резонансные дела ему в этом помогут как нельзя лучше», — рассказал «URA.RU» инсайдер. По его словам, это же относится и к Свинову, который уже активно взялся за работу.