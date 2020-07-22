Урал возвращается к привычной жизни после карантина

Во многих уральских регионах разрешена работа кафе или летних веранд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Урал. Новые возможности

На Урале постепенно снимают ограничения из-за коронавируса: к работе возвращаются кафе, спортзалы, кинотеатры и другие заведения. Для жителей уральских регионов месяцы карантина не прошли бесследно, и возвращение привычных вещей, например, посиделок с друзьями в кафе, стало праздником. URA.RU собрало истории жителей всех регионов и подготовило список всех открытых локаций для отдыха — специально для спецпроекта «Урал. Новые возможности».

Свердловская область

Летние веранды в Екатеринбурге работают с начала июля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Для многих жителей региона долгожданным событием стало возобновление работы детских садов и открытие летних веранд. «Я очень скучала по любимым заведениям в городе и безумно обрадовалась новости о том, что теперь могут работать летние веранды ресторанов и кафе. В первый же день их открытия мы с друзьями, не раздумывая, отправились в один из любимых ресторанов», — рассказывает URA.RU Дарья. Летние веранды в регионе работают с 1 июля.

С 6 июля в Свердловской области начали работать детские сады, однако группы пока будут заполнены наполовину, с 20 разрешили работу кинотеатров и театров, но заполняемость зала не должна быть больше 50%. Помимо этого, в регионе разрешена работа следующих заведений:

магазины с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров,

спа-салоны,

автошколы (вождение и сдача экзаменов),

библиотеки,

музеи,

тренировки на спортивных базах,

фитнес-клубы (без групповых занятий),

стадионы (не больше 10% заполняемости трибун).



Челябинская область

В Челябинской области детские сады открылись раньше, чем в Свердловской. Для многих родителей это стало настоящим подарком. По словам читательницы URA.RU Марины, она стала гораздо меньше переживать, вновь отдав ребенка в садик. «Я очень рада, что сын снова ходит в садик, а у меня появилось больше свободного времени. Ребенку есть, чем заняться, он общается со сверстниками, узнает что-то новое. Мне не нужно каждый день придумывать, как его развлечь», — объясняет женщина. Еще одним важным событием для родителей в регионе стало открытие детских лагерей: заезды поэтапно начались с 6 июля.

В Челябинской области постепенно снимают ограничения из-за коронавируса, поэтому в регионе уже работают:

торговые центры,

фитнес-центры,

базы отдыха и санатории,

салоны красоты,

кафе и рестораны,

парки и скверы,

Более подробную информацию о действующих ограничениях в Челябинской области смотрите здесь.

Кинотеатры возобновили работу в нескольких регионах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганская область

В Курганской области кинотеатры открылись раньше, чем в других уральских регионах. В заведениях пока нет новых фильмов, поскольку мировой кинематограф отложил все премьеры из-за коронавируса, однако многие рады тому, что могут посмотреть даже не самые новые фильмы. По словам собеседницы URA.RU Анны Гусевой, она не подозревала, что будет так сильно скучать по кинотеатрам во время самоизоляции. «Оказалось, что кинотеатры для меня — гораздо больше, чем просмотр премьер на большом экране и с отличным звуком. Это место силы, если так можно сказать, где я нахожусь наедине с собой и произведением искусства. Дома такого эффекта добиться не удалось, как бы я ни пыталась обустроить комнату», — поясняет девушка.

В регионе разрешили работу не только кинотеатров, но и турагентств. Компании и индивидуальные предприниматели вернулись к работе с 6 июля. Также жители Курганской области могут посещать:

кафе и рестораны,

фитнес-центры,

образовательные организации (в группах до пяти человек),

парки и скверы,

парикмахерские,

санатории,

пляжи в Кургане.

Более подробную информацию о действующих ограничениях в Курганской области смотрите здесь.

Тюменская область

В регионе с 3 июля можно отдохнуть на пляже и посетить термальные источники, но не все жители готовы вернуться к такому отдыху. «Я пока не планирую поездку на пляж, мне еще немного страшно. Но я рад, что регион постепенно оживает. Меня очень обрадовало открытие летних веранд, потому что я скучал по кафе и бизнес-ланчам. Классно, что открыли фитнес-центры, потому что теперь есть возможность нормально позаниматься с тренером, а мне этого очень не хватало», — делится Павел Тимофеев. Помимо пляжа, в Тюменской области работают:

торгово-развлекательные центры,

фитнес-центры (для индивидуальных тренировок и тренировок профессиональных спортсменов),

оздоровительные и пришкольные детские лагеря,

термальные источники на открытом воздухе,

летние веранды в кафе.

Более подробную информацию о действующих ограничениях в Тюменской области смотрите здесь.

Ханты-Мансийский автономный округ

В Югре до сих пор действуют строгие ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ пока остается самым закрытым регионом, но местные жители надеются, что ситуация с коронавирусом в регионе в скором времени стабилизируется, и какие-то привычные вещи станут вновь доступны. «Немного успокаивает, что в других регионах ситуация улучшается, возможно, и у нас скоро все откроют», — анонимно поделился местный житель. К первому этапу снятия ограничений власти региона перешли 21 июля.

Теперь в регионе можно:

ходить в салоны красоты,

работать магазином (площадью до 400 квадратных метров),

заниматься спортом на улице,

гулять,

рыбачить.

Более подробную информацию о действующих ограничениях в Югре смотрите здесь.

Ямало-Ненецкий автономный округ

В ЯНАО также пока закрыты большинство заведений, а режим самоизоляции продлили до 15 августа. С 3 июля в регионе разрешили только сдавать нормативы ГТО на открытых спортплощадках и передвигаться до пунктов проведения ЕГЭ. С 1 августа разрешат работу детских оздоровительных учреждений. Но до сих пор закрыты большинство мест для досуга и отдыха, по которым скучают местные жители. «Регион забыл, что такое развлечения: кинотеатры, рестораны. Хочется прийти куда-то и заказать что-то вкусное, отдохнуть, а не просто сидеть дома. Многим бизнесам сейчас тоже приходится тяжко», — поделился с изданием предприниматель Вячеслав Егоров. Пока что в регионе можно только:

посещать салоны красоты,

ходить в бани и сауны,

пользоваться услугами ателье,

посещать магазины площадью менее 400 метров с отдельным входом,

гулять и заниматься спортом на открытом воздухе,

охотиться (для тех, кто постоянно проживает на Ямале).

В Пермском крае могут работать аттракционы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский край

В регионе постепенно разрешают работу компаний, которые помогут скрасить досуг местных жителей. В Пермском крае работают музеи, летние веранды, а также детские площадки и загородные лагеря. Жители региона частичной отмене ограничений очень обрадовались, рассказал URA.RU владелец ресторана Кирилл Рудин. «Все круто, люди приходят, отдыхают, даже праздники проводят. Все соскучились, хотят нормально поесть из красивой посуды, а не из пластиковых контейнеров. Единственное, есть страх, что регион снова закроют, потому что количество заболевших растет», — пояснил он. Также в регионе работают:

детские загородные лагеря,

летние веранды и кафе с панорамными окнами без стекол,

аттракционы в парках,

музеи,

туроператоры,

детские площадки,

магазины площадью до 800 квадратных метров,

профессиональные спортклубы,

салоны красоты.

Более подробную информацию о действующих ограничениях в Пермском крае смотрите здесь.