С 15 июля в Курганскую область могут въезжать все без ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всем, кто приезжает в Курганскую область с 15 июля, не нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса и уходить на двухнедельную самоизоляцию. Это касается даже людей, прибывших из других стран. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.

Разрешено:

приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;

работать кинотеатрам;

посещать предприятия общественного питания (кафе, ресторанам и другим);

находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;

работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;

заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;

работать турагентствам в полном объеме;

выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;

работать санаториям с медицинской лицензией;

в Кургане посещать пляж «Бабьи пески» и Голубые озера.

Запрещено:

проводить массовые мероприятия;

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;

в Кургане до 29 июля посещать городские леса.

Рекомендовано:

при появлении первых симптомов заболевания сразу обратиться за медпомощью на дому;

сократить до минимума посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;

носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;

пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;

использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте помимо масок нужно носить перчатки.

Работодатели должны:

измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;

ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

С 1 апреля в Курганской области из-за угрозы COVID-19 ввели режим самоизоляции, до сих пор его должны соблюдать лица старше 65 лет. Большое количество заражений коронавирусом в регионе представители властей связали с новыми послаблениями и беспечностью курганцев.