Всем, кто приезжает в Курганскую область с 15 июля, не нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса и уходить на двухнедельную самоизоляцию. Это касается даже людей, прибывших из других стран. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.
Разрешено:
- приезжать всем в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
- работать кинотеатрам;
- посещать предприятия общественного питания (кафе, ресторанам и другим);
- находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
- работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;
- заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;
- работать турагентствам в полном объеме;
- выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;
- работать санаториям с медицинской лицензией;
- в Кургане посещать пляж «Бабьи пески» и Голубые озера.
Запрещено:
- проводить массовые мероприятия;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;
- в Кургане до 29 июля посещать городские леса.
Рекомендовано:
- при появлении первых симптомов заболевания сразу обратиться за медпомощью на дому;
- сократить до минимума посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;
- носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;
- пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.
Жители Курганской области обязаны:
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;
- использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте помимо масок нужно носить перчатки.
Работодатели должны:
- измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;
- ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.
С 1 апреля в Курганской области из-за угрозы COVID-19 ввели режим самоизоляции, до сих пор его должны соблюдать лица старше 65 лет. Большое количество заражений коронавирусом в регионе представители властей связали с новыми послаблениями и беспечностью курганцев.
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