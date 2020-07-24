Курганские инсайды: где отдыхает губернатор

Отдых курганца-2020 Коллаж: URA.RU

Курганские элиты заявляют, что выборы в областную думу обещают быть самыми конфликтными за последние годы. Борьба за мандат здесь развернется не только между партиями. Уже в ближайшее время инсайдеры ожидают ожесточенную схватку между двумя кандидатами-тяжеловесами из «Единой России». В это время за пределами областного центра ситуация накаляется из-за внутриэлитных конфликтов.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Супруга губернатора Шумкова раскрыла место его отдыха

Instagram тюменского бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло

Свой июльский отпуск губернатор Курганской области Вадим Шумков, по данным инсайдеров, провел в Сочи. Источники URA.RU рассказали, что место отдыха выдало фото с его женой Ольгой, размещенное в Instagram тюменского бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло. На снимке Ольга Шумкова запечатлена на отдыхе на Красной поляне в Сочи. Автор публикации даже поставил отметку, что на снимке именно она.

«Логично, что в курортный город Ольга приехала вместе с мужем, который как раз в это время был в отпуске», — добавил инсайдер. Ранее источники, близкие к властям, сообщали, что Шумков тайно ушел в отпуск. После этого первые публикации пресс-службы главы региона с фотографиями губернатора появились лишь через неделю — 23 июля.

Курганские чиновники готовятся к новым чисткам

В кулуарах правительства Курганской области появились разговоры, что после выборов в Курганскую облдуму ожидается новая волна отставок. «Перед выборами громкие кадровые решения могут навредить. К тому же есть версия, что некоторые из чиновников уже и сами готовы уйти, но согласились перед эти помочь с выборной кампанией», — рассуждают собеседники URA.RU. Они утверждают, что новые кадровые решения будут приниматься непосредственно по итогам выборов.

В Курганской области обостряется борьба за сенаторство

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самая интересная и ожесточенная предвыборная кампания в Курганскую областную думу ожидается на округах №14 (Звериноголовский, Притобольный, Половинский и Лебяжьевский районы) и №17 (Кетовский район), утверждают инсайдеры. За мандаты здесь борются потенциальные кандидаты в Совет Федерации — промышленник Сергей Муратов и действующий сенатор Сергей Лисовский. Оба выдвинуты «Единой Россией». «Скорее всего, они будут активизироваться не только на своих территориях, но и каким-то образом мешать друг другу, чтобы не пропустить друг друга в облдуму. Это логично. Задача такая, чтобы после выборов вопрос о сенаторстве не стоял остро. Пока ничего не началось, но август обещает быть жарким», — говорят источники.

По их данным, здесь работают не просто топовые технологи, а целые команды технологов. Но фамилии специалистов стараются держать в секрете, чтобы конкуренты раньше времени не догадались, какую тактику от них ожидать.

Выдвижение Жириновского ослабит позиции кандидата в сенаторы

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ожесточенная борьба за кресло сенатора стала одной из причин выдвижения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Курганскую областную думу, заявляют в политических кругах региона. «Его не просто так поставили на 17-й округ. Главная задача — снизить там процент голосов за „Единую Россию“, по списку которой здесь выдвинут [Сергей] Лисовский», — говорят злые языки. Есть и более прозаичная версия о причинах выдвижения известного политика: «Жириновский должен помочь [руководителю регионального отделения ЛДПР Юрию] Ярушину обеспечить место в облдуме. Скорее всего больший процент голосов за ЛДПР будет на округе с Жириновским. Он, естественно, откажется от мандата. А Ярушин идет вторым номером в этом списке».

При этом собеседники URA.RU сходятся во мнении, что выдвижение Жириновского по одному из округов будет работать на рейтинг партии по всему региону: предвыборные плакаты с его фотографиями уже появились за пределами Кетовского района.

Остапенко подвели 100 мини-ферм

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одной из причин отставки экс-директора департамента АПК Павла Остапенко стал провал анонсированной губернатором Вадимом Шумковым программы по созданию в регионе 100 мини-ферм в год. «Шанс выполнить план в этом году практически нулевой. Пока речи не идет даже о 10 мини-фермах, которые готовятся к открытию. Для властей это, безусловно, провал», — говорят в регионе.

Собеседники URA.RU рассказывают, что в правительстве области якобы устроили разнос всем, кто причастен к проекту. После этого Остапенко написал заявление об отставке. Однако проблемы Остапенко на этом могут не закончиться, говорят в кулуарах, не раскрывая подробностей.

Отставкой председателя Шадринской гордумы руководили иногородние технологи

В Шадринск перед выборами в городскую думу по приглашению местного отделения «Единой России» приехали два политтехнолога — из Омска и подмосковных Люберец, рассказали URA.RU источники, близкие к политическим кругам Шадринска. «Они принимали активное участие на заседании, когда депутаты отправили в отставку [экс-спикера гордумы Анатолия] Черных. Пришли в аппарат думы, диктовали текст решения», — заявил инсайдер. По его словам, у Шадринского местного отделения «ЕР» нет денег, чтобы нанимать иногородних технологов. Вероятно, решение пригласить специалистов принималось на более высоком уровне: «Если это так, значит основная задача технологов — провести в думу депутатов, лояльных действующим региональным властям. Шадринск ведь всегда считался активным в плане протестов».

На уходящего мэра Кургана спишут провал с благоустройством

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские элиты продолжают обсуждать возможную отставку главы Кургана Андрея Потапова. «Заявление он действительно давно написал, но на этом пока все остановилось», — говорят собеседники URA.RU. Они считают, что заявление Потапова не подписывают лишь до поры до времени: нужен человек, на которого потом можно свесить провал программы благоустройства областного центра.

«Анонсировали масштабные работы, но по факту на большинстве объектов к ним не приступали, даже не нашли подрядчиков. Уже [губернатор Вадим] Шумков публично это признал», — рассказал инсайдер. По его мнению, если Потапов уйдет в середине года, ответственность за срыв придется распределять между ним и новым мэром, но это невыгодно областным властям.

Областные власти копят долги

Вместе с тем, источники URA.RU, близкие к сфере строительства, видят свои причины в срыве масштабных работ по благоустройству. Они считают, что в первую очередь ответственность лежит на областных властях, которые не спешат рассчитываться с подрядчиками по уже исполненным контрактам. «Долги по прошлогодним госконтрактам в ряде случаев уже превышают семь месяцев. Некоторые из подрядчиков даже не получили положенный в этом случае аванс в 30%», — возмущаются собеседники.

Они обратили внимание, что о подобных проблемах свидетели неоднократно заявляли в суде по делу бывшего замгубернатора Романа Ванюкова, говорили, что якобы без откатов своевременно получить деньги за выполненные работы было нереально. «Ситуация не меняется. Мало кто захочет работать в таких условиях. Отсюда и возникает дефицит добросовестных подрядных организаций», — рассуждают инсайдеры.

Главе района, объявившему войну депутатам, грозит отставка

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава района Иван Светличный в ближайшее время может лишиться своего поста. Решение об этом районная дума готова принять уже на следующей неделе, говорят инсайдеры. «Светличному уже ставили „неуд“, он сейчас судится с думой. Если вопрос об отставке поднимут, у него не будет шансов сохранить свой пост», — говорит собеседник URA.RU. Кроме того, глава не сможет рассчитывать на поддержку «Единой России», так как в июле он вышел из партии. Другой источник отметил, что Светличный, скорее всего, уже давно понимал, что отставка неминуема, именно поэтому он принял решение выдвигаться в областную думу, причем по другому избирательному округу и от другой партии.

Выдвижению Светличного препятствовать не будут

Собеседники URA.RU в политических кругах Курганской области заявляют, что областные власти дали команду не препятствовать выдвижению главы Целинного района Ивана Светличного на выборы в Курганскую областную думу от «Партии Роста». «Проблем с регистрацией у него не должно быть, подписи примут, если он сам не перегнет палку. По слухам, глаза закрыли даже на то, что подписи были собраны с опозданием», — рассказал инсайдер. Он предположил, что маневр с выдвижением Светличного в региональный парламент руководство региона может попытаться использовать, чтобы сгладить напряженную политическую ситуацию, которая сейчас сложилась в Целинном районе.

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