Инсайдер: курганский губернатор тайно ушел в отпуск

В пресс-службе не удалось подтвердить информацию об отпуске Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков находится в отпуске, несмотря на создаваемый в соцсетях эффект присутствия, рассказали URA.RU источники, близкие к политическим кругам региона. В пресс-службе главы региона информацию об отпуске подтвердить не удалось.

«Губернатор находится в отпуске. Не принимает участия в публичных мероприятиях», — рассказал инсайдер. Он обратил внимание, что и на совещании по борьбе с коронавирусом в полпредстве президента в УрФО, которое проводится 16 июля, вместо Шумкова заявлен вице-губернатор Владислав Кузнецов.

В пресс-службе губернатора Курганской области подтвердили URA.RU, что в совещании в режиме видео-конференц-связи будет участвовать Кузнецов. Причины, по которым Шумков не примет участие, оперативно выяснить не удалось. В пресс-службу направлен письменный запрос, ответ на него на момент публикации не поступал. Источник URA.RU в полпредстве также заявил, что, по его данным, Шумков находится в отпуске. Получить оперативные комментарии в пресс-службе полпредства не удалось.

Инсайдер обратил внимание, что Шумков продолжает активно вести соцсети. К публикациям приложены фотографии с рабочих мест. В материалах пресс-службы также периодически упоминается губернатор, но публикаций о рабочих визитах или фотографий с места события в них нет. «Возможно, создают эффект присутствия. Такой прием в правительстве уже применяли раньше», — предположил собеседник агентства.