Единственного самовыдвиженца не пустили в облдуму Кургана

Кандидатов в Курганскую облдуму становится меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Избирательная комиссия отказала Андрею Панфилову в регистрации кандидатом в Курганскую областную думу. Информация об этом опубликована в ГАС «Выборы». Панфилов был единственным, кто выдвинулся на сентябрьские выборы в региональный парламент в качестве самовыдвиженца.

«Отказать Панфилову А.Н. в регистрации кандидатом в депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16 (Макушинский, Мокроусовский, Частоозерский и Петуховский районы, — прим.ред.)», — говорится в решении окружного избиркома. Свою позицию комиссия обосновывает тем фактом, что Панфилов не смог своевременно предоставить необходимые для регистрации документы, в том числе подписные листы, сведения о размере и об источниках доходов и другие. Получить оперативные комментарии Панфилова URA.RU не удалось — его телефона нет в распоряжении редакции.

Александр Клочков выбыл из партийной гонки, так как не смог определиться с партийной принадлежностью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Помимо этого, окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом бывшему сотруднику регионального департамента строительства Александру Клочкову, который также выдвигался по округу №16. В 2014 году чиновника назначали исполняющим обязанности замгубернатора, но он пробыл в этой должности всего две недели. В решении окружного избиркома отмечается, что Клочкова выдвинула «Справедливая Россия», однако сам он при этом является членом «Единой России». Ранее из списков «Справедливой России» вычеркнули бывшего замгубернатора Валерия Миронова. Клочков в свое время был его непосредственным подчиненным.

Ни одного кандидата-одномандатника не осталось у партии «Яблоко». Ранее URA.RU сообщало, что ее представитель Марина Зарубина добровольно вышла из предвыборной гонки. Теперь избирком отказал в регистрации двум оставшимся кандидатам от этой партии — Елене Пановой и Ларисе Прокопьевой. В курганском реготеделении «Яблока» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста» и «Партии пенсионеров».