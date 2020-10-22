Тюменские инсайды: послание Моора срывается

Коронавирусная версия тюменского герба Коллаж URA.RU

Пока губернатор Александр Моор размышляет над тем, как обратиться к парламенту в условиях пандемии, а в «Единой России» решается судьба Эрнеста Валеева, другой единоросс, Андрей Артюхов готовится к войне за кресло спикера Тюменской облдумы. Главный парк Тюмени собираются сделать платным, а недалеко от областного центра построят самый современный мусорный полигон страны.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ежегодное послание губернатора Моора под угрозой срыва

В Желтом доме поговаривают, что Александр Моор не знает, как выступать с ежегодным посланием перед парламентом в условиях пандемии. Мол, проводить такое массовое мероприятие в нынешних условиях — идея не самая удачная. «С посланием губернатор обращается к парламенту, как правило, в ноябре, ближе к концу года. Обычно для этого в большом зале ДК „Нефтяник“ собирают депутатов, глав муниципалитетов и прочих высоких гостей. Но сейчас, во время пандемии, проведение подобных мероприятий связано с большим риском. В том числе, для самого главы Тюменской области. Организовать онлайн, в котором будет участвовать несколько сотен человек, тоже задача непростая. Вполне возможно, что в этом году послание вообще отменят», — утверждают слухачи.

В Тюменской области могут ввести «шведский карантин»

В правительственных курилках шепчутся о том, что в Тюмени могут ввести «шведский карантин» по коронавирусу. Эта модель подразумевает, что ограничения из-за пандемии будут вводится точечно и только при большой необходимости. Слухачи уверены, что карантина, как весной, в самом начале пандемии, в Тюменской области не будет. А вот «шведский» вариант — вполне возможен. «Фактически, „шведский“, точечный карантин в Тюменской области уже действует. Некоторые ограничения вернули. Например, чиновники прекратили личный прием, детей — спортсменов на соревнования за пределы региона не выпускают. С одной стороны, это даже хорошо — другие отрасли из-за ненужных ограничений страдать не будут. Зачем, например, закрывать банки и почту, если чаще коронавирус подхватывают в кафе и ресторанах?» — уверены слухмейкеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пригожин хочет забрать «Родину» у Пискайкина

Знающие люди поговаривают, что российский бизнесмен Евгений Пригожин собирается всерьез заняться политикой и через партию «Родина» на следующих выборах провести в региональные думы и органы власти своих людей. Слухачи утверждают, что теневым руководителем регионального отделения этой партии в Тюменской области является вице-спикер областной думы Владимир Пискайкин. И намерения Пригожина вряд ли его обрадуют. Из-за активности Пригожина местное отделение партии задумалось о сотрудничестве с православным миллиардером Константином Малофеевым, который также заинтересован в собственной партии и имеет одно преимущество перед Пригожиным — движение «Двуглавый орел» с разветвленной сетью реготделений.

Решается судьба депутата Валеева

В политических кругах поговаривают, что в тюменском отделении «Единой России» встал вопрос о том, включать ли действующего депутата Госдумы Эрнеста Валеева в предвыборные списки на следующий год. С одной стороны, возраст: Валееву уже 70 лет, а партии требуется молодая кровь. С другой — опыт и связи. Эрнест Абдуллович — человек коммуникабельный, и с большими связями на всех уровнях. Может и с главой какого-нибудь района общие темы для разговора найти. И к какому-нибудь силовику в генеральских погонах забежать на чай без приглашения. В общем, человек для партии полезный. «Валеев еще готов повоевать, что называется. Что такое 70 лет для политика? Только начало. Он еще готов поработать. А с такими связями как у него, однопартийцы вряд ли ему в этом удовольствии откажут. Так что, в предвыборные списки он, вероятнее всего, попадет», — считают инсайдеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Артюхов пойдет войной на Корепанова

В Желтом доме шепчутся о том, что главный тюменский единоросс Андрей Артюхов захотел стать спикером тюменской областной думы. И настроен он серьезно. Даже создал негласную коалицию с заместителем губернатора Владимиром Сысоевым. Чем ответит действующий председатель облдумы Сергей Корепанов, пока неизвестно. Но вряд ли политические амбиции Артюхова поднимут ему настроение. «То, что Артюхов собрался стать спикером областной думы, вполне логично. Засиделся он на одном месте. Сын вот, самый молодой губернатор, а чем он сам хуже? О шансах Артюхова-старшего на воплощение мечты о кресле председателя облдумы можно будет судить сразу после выборов. Но с поддержкой того же Сысоева, надо сказать, эти шансы весьма неплохи», — ехидничают слухмейкеры.

Руссу обиделся на тюменских журналистов

В тюменской медиатусовке судачат о том, что глава компании «Мостострой-11» Николай Руссу пожаловался на слишком слабый контроль СМИ со стороны правительства. Мол, что хотят, то и пишут, еще и критикуют на каждом шагу. В СССР было так: что-то не то написали, позвонил куда надо, сообщил, и вопрос решился. А сейчас: информационные холдинги, интернет-СМИ, telegram-каналы. И каждый пристально следит за работой компании. И если что не так — поднимает шумиху. «Последняя ситуация с провалом асфальта на многострадальной тюменской дорожной развязке стоимостью два млрд рублей заставила Руссу замолчать. Тут уже от критики не отвертишься, потому что вся — по делу. Ну, не может объект, который с помпой сдали пару месяцев назад, так позорно ломаться. Даже если в этом виноваты подрядчики и ветхие инженерные сети. А если Руссу так скучает по цензуре в советских СМИ, пусть на минуту представит, как сложилась бы его дальнейшая карьера при СССР после провала асфальта на новой развязке», — говорят слухмейкеры.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области появится самая красивая свалка России

Тюменские экологи вовсю обсуждают проект нового мусорного полигона на Велижанском тракте под Тюменью. Поговаривают, что он будет самым высокотехнологичным, современным и красивым в стране. Знающие люди утверждают, что над его созданием работают не только российские, но и иностранные специалисты. Поэтому «все будет как в Европах». «Мусорный полигон будет построен в соответствие с последними общемировыми трендами в этой области. Никаких гор мусора, никакого неприятного запаха — все по европейским стандартам. Кто знает, может быть, этот полигон станет еще одной достопримечательностью Тюменской области», — считают слухмейкеры.

Проверяющих начнут проверять

Есть мнение, что в тюменском правительстве недовольны уровнем организации разного рода антиковидных проверок в регионе. В частности, это касается термометрии. Якобы многие бюджетные учреждения, а также кафе и рестораны Тюменской области принимают посетителей, даже если на входе у них была обнаружена высокая температура. Известен случай, когда на входе в один из департаментов тюменцев проверяли неработающим бесконтактным термометром. Всем входящим в здание там говорили, что них — ровно 36,6. «Чтобы навести порядок в этой сфере, в правительстве собираются создать комиссии, которые будут „проверять проверяющих“. Эти люди будут ходить в различные организации, проводить экспресс-тесты приборов замера температуры и наказывать в случае выявления нарушений», — уверяют слухачи.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гилевскую рощу могут сделать платной

В курилках Желтого дома поговаривают о том, что вход в один из самых популярных парков Тюмени, Гилевскую рощу, могут сделать платным. Причина — в полном беспорядке, который там происходит каждый день. Точнее, по вечерам. Многие тюменцы недовольны тем, что в зеленой зоне часто собираются пьяные компании, кто-то выгуливает агрессивно настроенных собак, а по аллеям гоняют подростки на электросамокатах. «Доходит до смешного: в парк с утра приходят жители соседних домов и занимают мангальные зоны, чтобы потом продать места отдыхающим. Ситуацию нужно менять, и менять в корне. Символическая плата в 100 — 200 рублей за вход поможет изменить ситуацию. С одной стороны, это сравнительно небольшая сумма, с другой — кому-то жалко будет отдавать эти деньги. Можно еще фейс-контроль ввести. Не пускать в аллею пьяных, например. Вариантов — масса», — заявляют слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.