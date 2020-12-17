Тюменские инсайды: многодетные уезжают из города

Уральская журналистка на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина назвала челябинский смог туманом. Что бы она сказала о Тюмени? Коллаж: URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор готовится к ежегодному посланию и уже выбрал главный посыл. А из ключевого тюменского департамента из-за нового руководителя увольняются сотрудники. В это время главный тюменский эсер Владимир Пискайкин пытается найти деньги на предвыборную кампанию.

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Губернатор Моор успокоит народ

В правительственных курилках поговаривают, что губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании планирует, в первую очередь, успокоить жителей региона. Мол, обстановка в мире сейчас непростая. Людей пугает непрекращающаяся пандемия и прочие вызовы. «Моор решил, что людей нужно успокоить. В своем послании он, в частности, заденет тему здравоохранения, социальной сферы. Один из его посылов будет посвящен тому, что бюджет не провалится, деньги есть. Губернатор понимает, что в такое непростое время для народа нет ничего хуже неопределенности. И говорить в послании нужно именно о насущных проблемах и вопросах, которые интересуют простых людей. С его стороны это грамотный политический ход», — сообщают слухмейкеры.

Из ключевого тюменского департамента массово бегут сотрудники

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В курилках Желтого дома не стихают разговоры о том, что сотрудники регионального департамента недропользования и экологии не смогли сработаться с новым руководителем Еленой Уляшевой, которая была назначена на эту должность в июле этого года. Якобы Уляшева оказалась слишком требовательной к подчиненным и многие этого не выдержали. «Новый директор установила над сотрудниками тотальный контроль. Уляшева начала спрашивать с подчиненных по полной, и многие этого не выдержали чисто психологически. Возможно, таким образом, выживая людей с насиженных мест, она решила сформировать новую команду. Вместо уволившихся она наберет своих, с которыми ей будет проще работать», — заявляют слухмейкеры.

Пискайкин ищет спонсоров

В политических кругах поговаривают, что глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин ищет спонсоров на предстоящие выборы в Тюменскую областную думу 2021 года. Есть мнение, что взамен он даже готов протащить мецената в региональный парламент. «Пискайкин как основной спонсор „Справедливой России“ в Тюменской области понимает, что выборы будут тяжелыми, рейтинг партии очень низкий, поэтому нужны серьезные финансовые вливания в избирательную кампанию. Для решения этого вопроса он готов пожертвовать вторым местом партийного списка в региональном парламенте, которое на прошлых выборах оказалось проходным и его занял его коллега Сергей Морев», — резюмируют слухачи.

Соратники Алтынова ждут справедливого приговора

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Говорят, что соратники экс-главы УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, который сейчас находится под следствием по делу о коррупции, рассчитывают на то, что приговор для него будет мягким. В идеале — штраф. Мол, у нового руководства тюменской ФСБ особых претензий к Алтынову нет. «В тюменской ФСБ сменился руководитель. Можно сказать, что старые обиды и разногласия между ведомствами по определенному кругу вопросов остались позади. И мягкий приговор у высокопоставленных силовиков вопросов не вызовет», — заявляют слухмейкеры.

Следственный комитет поставил под вопрос личные данные тюменцев

Руководитель Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков впервые провел онлайн-прием жителей региона через соцсеть «ВКонтакте». Вопросы перед встречей собирались там же. Слухачи поговаривают, что при этом силовики поставили под вопрос сохранность личных данных обратившихся к ним людей: «ВКонтакте», по количеству взломанных аккаунтов занимает одну из лидирующих позиций. «Непонятно, почему в СК выбрали именно эту соцсеть, а не Zoom или Skype. Как показывает практика, для того, чтобы взломать аккаунт во „ВКонтакте“, не нужно быть очень опытным хакером. А если будет взломан аккаунт Следственного комитета? Ведь в ведомстве требуют прикреплять к вопросу контактные данные: фамилию, имя, отчество и адрес. Если эта информация попадет в руки определенным людям, то может возникнуть очень неприятная ситуация», — иронизируют слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В тюменских колониях введут режим тишины

Говорят, что заключенные тюменских колоний больше не смогут звонить друзьям и родственникам по мобильным телефонам, пронесенным в исправительные учреждения. Мол, в 2021 году в силу вступит закон, в соответствии с которым в ИК появятся средства подавления сигналов сотовой связи. Тюменская область к этому событию подготовилась заранее. «Тюменский УФСИН решил сработать на опережение: в большинстве колоний средства подавления связи уже установлены и тестируются. Главное, чтобы это решение не стало новой площадкой для коррупционных схем. И надзиратели не начали брать деньги с осужденных за то, чтобы временно эти заглушки отключать», — ехидничают слухачи.

Тюменские родители разозлились на чиновников

Знающие люди поговаривают, что родители тюменских школьников всерьез разозлились на чиновников из-за решения по установке на входы в образовательные учреждения камер с распознаванием лиц. Тюменцы уже начали собирать подписи для того, чтобы обратиться к президенту. «Они агитируют членов родительских советов писать отказ от камер, аргументируя это нежеланием вносить лица своих детей в базы данных. Кроме того, по мнению некоторых родителей, это слишком дорогое удовольствие, и деньги можно потратить на более необходимые ученикам вещи», — сообщают слухачи.

Многодетные тюменцы переезжают в Екатеринбург

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, что многодетные тюменцы стали массово переезжать в Свердловскую область из-за льгот, которые положены там местным жителям. Слухачи утверждают, что тюменские чиновники неохотно выдают им бесплатные земельные участки. Устав писать жалобы на неэффективное исполнение региональной программы, они нашли другой выход: переезд в соседний субъект.

«В Тюменской области бесплатные участки для многодетных семей выдают, как попало. В законе масса подводных камней, которые создают проблемы для многодетных. А если брать не землю, а выплату за нее, то сумма просто смешная — триста с небольшим тысяч рублей. И на нее нельзя строиться: только вложить в ипотеку. При этом, в соседней Свердловской области платят в разы больше. Поэтому переезжают туда целыми семьями, прописываются, и получают по 2 миллиона рублей», — уверяют слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.