Как клан Собянина будет бороться за влияние в 2021 году

2021 год готовит для Сергея Собянина новые сюрпризы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году клан мэра Москвы Сергея Собянина ждут новые противостояния, считают собеседники URA.RU в политтусовке. В прошедший 2020-й глава столицы за считанные месяцы стал одним из самых влиятельных политиков в стране, но также быстро был приземлен, столкнувшись с премьером Михаилом Мишустиным. В условиях ожидающегося транзита власти-2024 Собянину важно вернуть позиции, но ему могут помешать.

Как отставка Медведева усилила Собянина?

После отставки правительства Дмитрия Медведева Сергей Собянин получил новых министров кабмине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начало 2020 года было многообещающим для команды Сергея Собянина. После отставки правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, в обновленном кабмине увеличилось число министров, которых причисляют к группе мэра Москвы. Главой минобрнауки РФ стал Валерий Фальков, до этого руководивший Тюменским госуниверситетом. А главой минэкономразвития РФ был назначен губернатор Пермского края Максим Решетников, имевший семилетний опыт работы в правительстве Москвы. Кроме того, в своей должности сохранился тогда еще министр строительства Владимир Якушев (с 2001 по 2005 год, когда Собянин был губернатором Тюменской области, Якушев был его заместителем).

При этом в результате повышения по службе Решетникова Собянин утратил влияние в Пермском крае. В начале года обсуждалось, что на регион претендовали не только «тюменцы», но и полпред в ДФО, экс-губернатор Юрий Трутнев, бизнесмены братья Ковальчуки. В итоге должность досталась нейтральной фигуре — Дмитрию Махонину (с 2013 по 2020 возглавлял управление регулирование ТЭК ФАС). Но собеседники агентства в политтусовке считают, что перестановки того стоили — клан Собянина усилился.

Назначение Максима Решетникова в кабмин считается одной из побед Сергея Собянина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

«Частично Пермский край был потерян Собяниным, но это было компенсировано более важными приобретениями в правительстве. Все-таки ключевые решения принимаются в федеральном центре, плюс министерский пост значительнее и по распределению ресурсов., а губернаторская позиция не располагает большим количеством возможностей, хотя сопровождается большой ответственностью и большим количеством проблем», — сказал URA.RU политолог Роман Ларионов.

Что привело к конфликту с премьер-министром РФ?

Правда, уже через девять месяцев «квота» Собянина в правительстве была сокращена. В ноябре в кабмине произошла смена пяти министров. В их числе был Владимир Якушев, которого президент Владимир Путин назначил своим полпредом в УрФО. «Такое впечатление, что аппаратная комбинация Собяниным была проиграна. Попытка Собянина поставить своих людей на ключевые направления привела к зачистке», — сказал URA.RU политолог Илья Гращенков.

Политолог Алексей Рощин не исключает, что к отставке Якушева мог привести аппаратный конфликт между Собяниным и Мишустиным, случившийся в разгар первой волны коронавируса.

Чрезмерная активность мэра Москвы мешала Михаилу Мишустину укреплять свои позиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

15 марта президент РФ Владимир Путин создал при Госсовете рабочую группу по борьбе с распространением инфекции, которую возглавил мэр Москвы. Функция группы была в выработке рекомендаций для регионов. На деле идеи Собянина стали носить безапелляционный характер. Источники URA.RU в пуле губернаторов рассказывали, что он учил их жестким карантинным мерам, а на одном из совещаний мэр Москвы даже распекал министра промышленности России Дениса Мантурова за проблемы с поставками одноразовых масок из Китая. В результате произошло пересечение функций Собянина и Мишустина, что вызвало недовольство премьера считает Рощин. Знаковым этапом их противостояния стало поручение главы кабмина проверить указы Собянина, ограничивающие права граждан в период пандемии.

«Усиление Собянина усиливало образ Мишустина, как временной фигуры. Сам Мишустин, естественно, так не думал. Ему надо было закрепить идею, что он не технический премьер. Для чего и осек Собянина», — предполагает Рощин. Собянин стал значительно реже проводить заседания рабочей группы, а риторика его выступлений стала мягче во вторую волну пандемии.

Какие дальнейшие планы у Собянина?

В политтусовке считается, что корректировка курса Собянина была ситуативным решением. Свидетельством тому была и онлайн-встреча президента Владимира Путина с мэром Москвы 4 сентября, на которой он высоко оценил вклад чиновника в борьбу с коронавирусом.

«С транзитом власти — полная неопределенность, и с приближением 2024 года будет нарастать конфликтность в элитах. Наверняка Собянин будет принимать самое активное участие в процессе. Все крупнейшие представители власти хотят быть выгодополучателями от транзита. Это открывает перспективы собственного повышения и усиления влияния, назначения своих людей на ключевые должности», — полагает Роман Ларионов. Важно, что в 2023 году у Собянина заканчивается срок полномочий мэра Москвы, что наверняка заставляет его задуматься о своем будущем, добавил Илья Гращенков.

В ближайшей перспективе, учитывая сокращенную «квоту» Собянина в правительстве, его клан может усилиться в территориях для расширения своего влияния, полагает Алексей Рощин. По мнению политолога, активная лоббистская борьба может начаться после выборов в Госдуму 2021 года: «По их итогам будет решаться судьба губернаторов, которые покажут наихудшие показатели. В этот момент в процесс и может включиться собянинская команда со своими кандидатами».

Как будут бить по Собянину?

После выборов в Госдуму начнется борьба лоббистов за губернаторские посты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно команде Собянина предстоит отвечать и на новые вызовы. Политолог Гращенков считает, что в 2021 году в повестке может вновь возникнуть вопрос о возможной отставке Решетникова. Его позиции были шаткими на протяжении всего 2020 года — он попадал под критику Путина, Мишустина, главы Счетной палаты Алексея Кудрина, терял замов и проигрывал борьбу лоббистов за назначение новых. Ходили слухи, что его ведомству даже грозит ликвидация.

«Минэк — влиятельное ведомство, которое распределяет средства. Решетников попал под пресс из-за борьбы экономических групп за финансовые потоки. С одной стороны и [глава минфина РФ Антон] Силуанов, и Мишустин, и кудринские группы. С другой стороны [вице-премьер Андрей] Белоусов. Экономический блок разрывается во все стороны, и Решетникову пока не хватает характера, чтобы проявить себя, как сильного руководителя», — считает Гращенков.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Михаил Карягин считает, что в 2021 году конкуренты Собянина будут сконцентрированы на медийных атаках: «В телеграм-каналах критикуют Собянина и за антикоронавирусные меры в Москве, и до сих пор вспоминают выборы в Мосгордуму в 2019 году».

Аналогичные имиджевые риски, перерастающие в политические, видит и Роман Ларионов: «Москва расходует огромные ресурсы и вопрос об эффективности их пользования — это повод для раскачки населения. Еще один такой же повод — программа реновации, которая неоднозначно воспринимается населением. Для Кремля важный вопрос — как пройдут выборы в Москве в 2021 году, учитывая, что две избирательные кампании в 2017 (муниципальные выборы) и 2019 годах (Мосгордума) сложились неудачно для власти».