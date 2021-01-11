Как клан Собянина будет бороться за влияние в 2021 году

Неспокойно будет и в правительстве РФ, и в регионах

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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., собянин сергей, елка желаний
2021 год готовит для Сергея Собянина новые сюрпризы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году клан мэра Москвы Сергея Собянина ждут новые противостояния, считают собеседники URA.RU в политтусовке. В прошедший 2020-й глава столицы за считанные месяцы стал одним из самых влиятельных политиков в стране, но также быстро был приземлен, столкнувшись с премьером Михаилом Мишустиным. В условиях ожидающегося транзита власти-2024 Собянину важно вернуть позиции, но ему могут помешать.

Как отставка Медведева усилила Собянина?

Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва
После отставки правительства Дмитрия Медведева Сергей Собянин получил новых министров кабмине
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начало 2020 года было многообещающим для команды Сергея Собянина. После отставки правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, в обновленном кабмине увеличилось число министров, которых причисляют к группе мэра Москвы. Главой минобрнауки РФ стал Валерий Фальков, до этого руководивший Тюменским госуниверситетом. А главой минэкономразвития РФ был назначен губернатор Пермского края Максим Решетников, имевший семилетний опыт работы в правительстве Москвы. Кроме того, в своей должности сохранился тогда еще министр строительства Владимир Якушев (с 2001 по 2005 год, когда Собянин был губернатором Тюменской области, Якушев был его заместителем).

При этом в результате повышения по службе Решетникова Собянин утратил влияние в Пермском крае. В начале года обсуждалось, что на регион претендовали не только «тюменцы», но и полпред в ДФО, экс-губернатор Юрий Трутнев, бизнесмены братья Ковальчуки. В итоге должность досталась нейтральной фигуре — Дмитрию Махонину (с 2013 по 2020 возглавлял управление регулирование ТЭК ФАС). Но собеседники агентства в политтусовке считают, что перестановки того стоили — клан Собянина усилился.

Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
Назначение Максима Решетникова в кабмин считается одной из побед Сергея Собянина
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

«Частично Пермский край был потерян Собяниным, но это было компенсировано более важными приобретениями в правительстве. Все-таки ключевые решения принимаются в федеральном центре, плюс министерский пост значительнее и по распределению ресурсов., а губернаторская позиция не располагает большим количеством возможностей, хотя сопровождается большой ответственностью и большим количеством проблем», — сказал URA.RU политолог Роман Ларионов.

Что привело к конфликту с премьер-министром РФ?

Правда, уже через девять месяцев «квота» Собянина в правительстве была сокращена. В ноябре в кабмине произошла смена пяти министров. В их числе был Владимир Якушев, которого президент Владимир Путин назначил своим полпредом в УрФО. «Такое впечатление, что аппаратная комбинация Собяниным была проиграна. Попытка Собянина поставить своих людей на ключевые направления привела к зачистке», — сказал URA.RU политолог Илья Гращенков.

Политолог Алексей Рощин не исключает, что к отставке Якушева мог привести аппаратный конфликт между Собяниным и Мишустиным, случившийся в разгар первой волны коронавируса.

Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва
Чрезмерная активность мэра Москвы мешала Михаилу Мишустину укреплять свои позиции
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

15 марта президент РФ Владимир Путин создал при Госсовете рабочую группу по борьбе с распространением инфекции, которую возглавил мэр Москвы. Функция группы была в выработке рекомендаций для регионов. На деле идеи Собянина стали носить безапелляционный характер. Источники URA.RU в пуле губернаторов рассказывали, что он учил их жестким карантинным мерам, а на одном из совещаний мэр Москвы даже распекал министра промышленности России Дениса Мантурова за проблемы с поставками одноразовых масок из Китая. В результате произошло пересечение функций Собянина и Мишустина, что вызвало недовольство премьера считает Рощин. Знаковым этапом их противостояния стало поручение главы кабмина проверить указы Собянина, ограничивающие права граждан в период пандемии.

«Усиление Собянина усиливало образ Мишустина, как временной фигуры. Сам Мишустин, естественно, так не думал. Ему надо было закрепить идею, что он не технический премьер. Для чего и осек Собянина», — предполагает Рощин. Собянин стал значительно реже проводить заседания рабочей группы, а риторика его выступлений стала мягче во вторую волну пандемии.

Какие дальнейшие планы у Собянина?

В политтусовке считается, что корректировка курса Собянина была ситуативным решением. Свидетельством тому была и онлайн-встреча президента Владимира Путина с мэром Москвы 4 сентября, на которой он высоко оценил вклад чиновника в борьбу с коронавирусом.

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«С транзитом власти — полная неопределенность, и с приближением 2024 года будет нарастать конфликтность в элитах. Наверняка Собянин будет принимать самое активное участие в процессе. Все крупнейшие представители власти хотят быть выгодополучателями от транзита. Это открывает перспективы собственного повышения и усиления влияния, назначения своих людей на ключевые должности», — полагает Роман Ларионов. Важно, что в 2023 году у Собянина заканчивается срок полномочий мэра Москвы, что наверняка заставляет его задуматься о своем будущем, добавил Илья Гращенков.

В ближайшей перспективе, учитывая сокращенную «квоту» Собянина в правительстве, его клан может усилиться в территориях для расширения своего влияния, полагает Алексей Рощин. По мнению политолога, активная лоббистская борьба может начаться после выборов в Госдуму 2021 года: «По их итогам будет решаться судьба губернаторов, которые покажут наихудшие показатели. В этот момент в процесс и может включиться собянинская команда со своими кандидатами».

Как будут бить по Собянину?

Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург
После выборов в Госдуму начнется борьба лоббистов за губернаторские посты
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно команде Собянина предстоит отвечать и на новые вызовы. Политолог Гращенков считает, что в 2021 году в повестке может вновь возникнуть вопрос о возможной отставке Решетникова. Его позиции были шаткими на протяжении всего 2020 года — он попадал под критику Путина, Мишустина, главы Счетной палаты Алексея Кудрина, терял замов и проигрывал борьбу лоббистов за назначение новых. Ходили слухи, что его ведомству даже грозит ликвидация.

«Минэк — влиятельное ведомство, которое распределяет средства. Решетников попал под пресс из-за борьбы экономических групп за финансовые потоки. С одной стороны и [глава минфина РФ Антон] Силуанов, и Мишустин, и кудринские группы. С другой стороны [вице-премьер Андрей] Белоусов. Экономический блок разрывается во все стороны, и Решетникову пока не хватает характера, чтобы проявить себя, как сильного руководителя», — считает Гращенков.

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Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Михаил Карягин считает, что в 2021 году конкуренты Собянина будут сконцентрированы на медийных атаках: «В телеграм-каналах критикуют Собянина и за антикоронавирусные меры в Москве, и до сих пор вспоминают выборы в Мосгордуму в 2019 году».

Аналогичные имиджевые риски, перерастающие в политические, видит и Роман Ларионов: «Москва расходует огромные ресурсы и вопрос об эффективности их пользования — это повод для раскачки населения. Еще один такой же повод — программа реновации, которая неоднозначно воспринимается населением. Для Кремля важный вопрос — как пройдут выборы в Москве в 2021 году, учитывая, что две избирательные кампании в 2017 (муниципальные выборы) и 2019 годах (Мосгордума) сложились неудачно для власти».

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